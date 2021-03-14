Yeni Volkswagen Golf fiyatı ne kadar? Özellikleri neler? İlk Volkswagen Golf 1974 yılında üretildi. Volkswagen Golf’ün 8’inci neslinin yola çıkmasına kısa bir süre kala, 1974 yılına dönüldü. Aracın ilk nesli Mart 1974’te yollara çıkmaya başlarken, Beetle’nin yerini almaya başladı.

Yeni Volkswagen Golf fiyatı ne kadar? Özellikleri neler? İlk Volkswagen Golf 1974 yılında üretildi. Volkswagen Golf’ün sekizinci neslinin Türkiye yollarına çıkmasına sayılı günler kaldı. Tüm dünyada bir başarı hikayesi olarak kabul edilen Golf’ün ilk neslinin üretimi 1974 yılının Mart ayında Wolfsburg’da başladı ve aynı yılın Mayıs ayında satışa sunuldu. Arkadan itişli ve arkada yer alan motoruyla pazarın hakimi konumunda olan Beetle’ın selefi Golf, önden çekişli ve ön kısımda konumlandırılmış su soğutmalı motor akımının en önemli temsilcisi ve kompakt hatchback segmentinin yaratıcısı oldu.

GOLF 8 FİYATI NE KADAR?

Giorgetto Giugiaro tarafından geliştirilen Golf Mk I’den beklenti son derece yüksekti. O tarihe kadar gelmiş geçmiş en başarılı otomobil olan ve 21.5 milyon adetten fazla üretim rakamıyla bir ikon haline gelmiş Beetle’ın, başarı hikayesini devam ettirmesi bekleniyordu. Tasarımı, geniş iç hacmi, modern ve güvenli sürüş konsepti sayesinde 1976 yılının Ekim ayında Golf’ün bir milyonuncusu banttan indi ve Beetle’in bayrağını yukarıya taşıyacağını kanıtlamış oldu. 1976’da Golf GTI’ın pazara sunulmasıyla Volkwagen, bu segmenti daha dinamik bir hale getirdi. Kısa süre içerisinde kompakt spor konseptiyle birlikte anılacak olan bir model yaratmış oldu.

İLK KATALİTİK KONVERTÖR İKİNCİ NESİL GOLF İLE GELDİ

Golf 2, Alman mühendisliğinin sürekli gelişim ve teknolojik yenilemeye verdiği önem açısından önemli bir kilometre taşıdır. Volkswagen, “konseptte devamlılık, tasarımda evrim, detaylarda ve genel kalitede ileri görüş” anlayışıyla, 1983 yılında yeni Golf’ü pazara sundu. 2. nesil ile Golf’ün, dış tasarım detayları çok fazla değişmese de boyutları 170 mm artarak yenilendi. 1984 yılında ilk kez katalitik konvertör, 1986 yılında ise kilitlenme karşıtı fren sistemi (ABS) ve hidrolik direksiyon sistemi kullanıldı. 1988 yılında üretilen Rallye Golf G60, 160 PS üreten G-Lader supercharger bir motora sahipti. Aynı yıl, Golf üretimi 10 milyon adedi buldu. 1990 yılında, dört tekerlekten çekişli Tiguan’ın atası sayılabilecek Volkswagen Golf Country üretildi.

1991 İLK TURBO DİZEL MOTOR

Tarihler 1991 yılının Ağustos ayını gösterdiğinde, bilinen ekstra güvenlik özelliklerinin yanı sıra, ürün gamına getirdiği pek çok yeniliklerle hafızalara kazınan Golf Mk 3 pazara sunuldu. 6 silindir motor (VR6), Cruise Control, ilk turbo dizel enjeksiyon sistemine sahip dizel motor (TDI) ve ilk ön hava yastıkları, üçüncü nesil Golf’le birlikte sunulan yenilikler arasında yer aldı. 1996 yılının Eylül ayında, ABS bütün Golf otomobillerde standart olarak sunulan bir ekipman haline geldi.

4 ÇEKER MODEL

Üçüncü nesil Golf’le birlikte Volkswagen aynı zamanda yeni bir cabrio, yeni bir Syncro II modeli (4 tekerlekten çekişli bir model) ve 1993 yılında ilk Variant versiyonunu da pazara sundu. Bir yıl sonra, ürün yelpazesi toplam 15 milyon adet üretimle bir rekora imza attı. 1997 yılında, 4.83 milyon adet üretime ulaşan Golf Mk 3 de, Volkswegen tarihindeki başarılar arasına girdi.

1999’DA DSG ŞANZIMANLA TANIŞTI

Volkswagen 1997 yılında pazara sunduğu Golf Mk 4 ile yepyeni bir kalite standardı yakaladı. 1998 yılında elektronik stabilizasyon sistemi (ESP) ve Haldex Kavramalı 4MOTION sisteminin pazara sunulması, Golf 4’le ilgili yapılan önemli yenilikler olarak söylenebilir. 1999 yılında ilk defa 6 vitese sahip efsanevi DSG şanzıman ile Golf pazara sunuldu. 2001 yılında GTI’nın 25. yılına damgasını vurmak üzere pazara sunulan 180 PS’lik özel Golf GTI versiyonu ise çoktan aranan bir klasik olmuştu. 2002 yılında, Volkswagen zamanının en sportif Golf’u VR6’nın devamı niteliğindeki R32 modelini üretti. 250 km/h hız limitine sahip R32, V düzeninde 6 silindirli ve 3.2 litre hacimli bir motora sahipti. 2003 yılında, ürün gamının en üstünde yer alan bu özel otomobil, ilk çift kavramalı şanzımana (DSG) sahip model olarak hız ve tasarruf açısından bir devrim yarattı.

MURAT GÜNAK KALEMİNDEN ÇIKAN İLK VOLKSWAGEN

Volkswagen tasarımcıları bu jenerasyonda Golf’ün keskin ve belirleyici özelliklerini kaybetmeden daha modernize bir hale getirmeyi başardılar. Golf 5, Volkswagen’in o dönemki yeni tasarımcısı Murat Günak’ın kaleminden çıkan ilk Volkswagen modelidir. Volkswagen, Golf V ile yeni bir olgunlaşma sürecinin başladığını gösterdi.

Beşinci nesil lazer kaynaklı gövde, dört bağlantılı arka süspansiyon, 7 vitesli DSG, bi-xenon farlar, yağmur sensörü gibi birçok önemli teknik yeniliklerle de segment standartlarının önüne geçti. Yine aynı dönemde bu yeni modelde, standart hava yastıklarının yanı sıra (ön, ön yan, baş koruma yastığı), opsiyonel olarak arkada da yan hava yastıkları sunulmaya başlandı.

Golf V ürün ailesi yeni gövde varyasyonları sayesinde giderek daha farklı kesimlere hitap etmeye başladı. 2006 yılında lansmanı yapılan Golf Plus, 2007 yılında hafif arazi bodykitli bir Golf Plus olan CrossGolf, Golf Variant ve sadece 4.5 lt/100 km ortalama yakıt tüketimiyle yeni bir rekora imza atan ekonomik ve çevreci Golf BlueMotion geldi.

6’NCI NESİL GOLF

2008 yılında Volkswagen, ‘Zamanın Ötesinde’ bir Golf’ü pazara sundu. 2009 yılında “Yılın Otomobili” seçilerek başarısını ispatlayan 6’ıncı nesil Golf, iç mekân kalitesi açısından sınıfında öncü olarak görülüyordu. Sürüş destek sistemleri daha etkili hale getirilen bu yeni nesilde, yakıt tüketiminde tasarruf sağlayan TSI ve TDI motorlar sunuldu. Adaptif Cruise Control (ACC), park asistanı, uzun far asistanı, dinamik şasi kontrolü, yokuş kalkış desteği, iyileştirilmiş bir elektronik stabilizasyon kontrol sistemi (ESP) gibi teknolojilerle ile otomobile daha fazla dinamizm güvenlik ve konfor katıldı. Golf 6’da, Start/Stop sistemi ve enerji geri kazanım modu, diz hava yastığı, dinamik far asistanı ve LED stop farları da opsiyonel olarak sunuldu.

GOLF 7 İLE DİKKAT ÇEKTİ

Golf 7, sahip olduğu motora göre değişmekle birlikte, bir önceki jenerasyonuna kıyasla yüzde 23’e kadar yakıt tasarrufu sağlamayı başardı. Ayrıca opsiyonel olarak sunulan sürüş destek sistemlerinde de son derece cömertti: Adaptif hız sabitleyici, çarpışma öncesi hazırlığı, çoklu çarpışma freni, yorgunluk tespit sistemi, yeni progresif direksiyon, sürüş profil seçimi, dokunmatik renkli ekran, şerit takip sistemi gibi bu dönemde premium araçlarda görülen teknolojileri sundu. Volkswagen birbiri ardına model ailesinin farklı üyelerini hızla pazara sundu, böylece sadece 2013 yılında dört farklı Golf versiyonu pazarda yerini aldı: Golf GTI, Golf GTD, Golf R ve Golf Variant. 2014 yılında Golf GTE ve e-Golf ile birlikte ürün yelpazesi elektrikli otomobile geçiş yaptı. Golf MK 7, satışa sunulduğu 2012 – 2020 yılları arasında teknolojisi ve tasarımı ile büyük beğeni topladı. Bugün, en çok satan üç Golf neslinden biri olmayı başardı.