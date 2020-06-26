272 beygirlik Yaris’e 6 bin ön sipariş

Toyota en güçlü Yaris’i tanıttı. Avrupa ve Japonya’da 6 bin ön sipariş alan GR Yaris, 272 beygirlik gücüyle dikkat çekiyor.

Toyota, yeni GR Yaris modellerinin tüm ürün gamının duyurusunu yaptı. Avrupa’da ve Japonya’da 6 bin adetlik ön sipariş alınan GR Yaris’e farklı modeller de katılacak. Yaris ürün gamı daha da genişleyecek. GR Yaris bu modellerle birlikte üç farklı versiyonla sunulacak. Japonya’da sunulacak versiyonlar arasında; yüksek performanslı RZ ile birlikte pist odaklı RC modeli ve giriş versiyonu RS de yer alacak.

WRC ŞAMPİYONLUĞU BİLE VAR

GR Yaris, WRC’de yarışan ve şampiyonluk kazanan TOYOTA GAZOO Racing Dünya Ralli Şampiyonası takımının deneyimlerinden elde edilerek yapıldı. GR Yaris, aynı zamanda profesyonel yarış pilotlarının deneyimleri dikkate alınarak geliştirildi. Bu özel modeller, dünyanın her yerindeki farklı yol koşullarında sürücülerin tüm tepkilerine yanıt verecek ve her sürücünün keyifle kullanacağı şekilde tasarlandı.

1.6 LİTRELİK TURBO BENZİNLİ

GR Yaris ürün gamında yer alan RZ ve RC versiyonlarının 272 HP üreten 1.6 litre turbo üç silindirli motora sahip. 6 ileri manuel şanzımanla kombine edilmiş. Bununla birlikte yine Japonya’da sunulacak RS versiyonunda, 120 HP güç üreten 1.5 litre üç silindirli motor da var. 10 kademeli Direct Shift-CVT şanzımanı kullanılıyor.

KARBON FİBER GÖVDE

GR Yaris’in alüminyum kaputu, bagaj kapağı ve kapı panellerinin yanı sıra üst gövdesinde tasarım özgürlüğü sağlanmış. Karbon fiber takviyeli plastik tavan paneli de yer alıyor. Hafiflik adına yapılan çalışmaların yanı sıra GR Yaris üstün bir aerodinamik performansa da sahip. Daha iyi otomobiller yapma felsefesiyle, GR Yaris’in ön ve arka süspansiyonları, TOYOTA GAZOO Racing’in Dünya Ralli Şampiyonası’nda zorlu etaplardan elde ettiği tecrübeyle özel olarak optimize edildi. Üretim, Toyota’nın spor otomobil yapmasıyla ünlü Motomachi tesisinde kurulan üretim hattında GR FACTORY tarafından gerçekleştirilecek. Burada araçların montajının üstün işçiliğiyle bilinen Takumi Ustaları tarafından gerçekleştirilmesi için gerekli hazırlıklar da yapıldı.