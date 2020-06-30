Otopratik pandemi döneminde uyarıyor

Otopratik, normalleşme sürecinde, ortaya çıkabilecek emniyet risklerini önlemek için sürücülerin yanında yer alıyor. Araç bakımı konusunda pratik bilgiler paylaşan Otopratik, aynı zamanda ücretsiz lastik ve akü bakımı kampanyasıyla da araç sahiplerini destekliyor.
Otopratik, COVID-19 sürecindeki yeni dönemde yolculukların emniyetle gerçekleşmesi için bilgilendirme ve ücretsiz destek çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda uzun zamandır kullanılmayan araçların seyahatlere hazırlanması için uzmanlığını araç sahipleri ile paylaşıyor. Aynı zamanda tüm mağaza ve operasyonlarında küresel salgına karşı güçlü önlemler alınıyor. Otopratik, zorunlu yolculuklar için sunduğu ücretsiz dezenfeksiyon hizmetlerini de ücretsiz bakım hizmetleri ile devam ettiriyor. Bu kapsamda 1 Temmuz 2020 tarihine kadar Otopratik noktalarında akü ve lastik kontrol ve bakımları ücretsiz olarak gerçekleşecek.
200 LİRAYA KLİMA GAZI DOLUMU
Yazın gelmesiyle klima gazı dolumu ve klima dezenfeksiyon kampanyalarıyla da hizmet veren Otopratik, 31 Temmuz 2020 tarihine kadar hizmet veriyor. Kampanya kapsamında Otopratik mağazalarında, tavsiye edilen fiyatı 200 TL olan klima gazı dolumu 150 TL, yine tavsiye edilen fiyatı 100 TL olan antibakteriyel klima dezenfeksiyonu uygulaması 50 TL olarak ücretlendiriliyor.
LASTİK BAKIMI ÖNEMLİ
Otopratik, araç sahiplerinin yolculuğa çıkmadan önce basit önlemlerle emniyetli bir sürüş gerçekleştirebileceklerini belirtiyor. Bununla birlikte lastiklere ve araca düzenli olarak bir uzman tarafından bakım yapılması da hem ürün ömrünü uzatıyor hem de emniyetli bir sürüş deneyimini güvence altına alıyor.
Araç sahiplerinin alması gereken başlıca önlemler ise şöyle:
- Aracınızda ilk yardım çantası olduğundan emin olun.
- Aracınızda yedek lastiğin sağlam ve havasının tam olduğundan emin olun, takım ve avadanlıklar (kriko, bijon anahtarı ve varsa şifreli bijon, tornavida ve pense) araç üzerinde tam ve eksiksiz olarak bulundurun.
- Aracınızda çekme halatı ve takozların olduğundan emin olun.
- Reflektörler ve fosforlu yelekler bulundurmak olması ve yok ise tamamlanmalıdır.
- Aracınızda her duruma karşı taşınabilir çok amaçlı elektrikli çakmak pompası ve takviye kablosu bulundurun.
- Aracınızın iç ve dış temizliği yola çıkmadan önce yapılmalı, araç içinde kapalı alanda uzun zaman geçirileceği için aracın iç temizliğinin yapılması tozlardan olabileceği kadar temizlenmesi yolculuk edenler ve özellikle çocuklar için çok önemlidir.
- Aracın emniyet kemerleri ve tertibatı elle teker teker kontrol edilmeli ve sağlam ve çalışır durumda olduğundan emin olunmalı.
- Uzun süre kullanılmayan araçlarda klima kompresörü bozulabilir.Bunu engellemek için soğuk havalarda da ara ara klimanızı çalıştırmanız önemli.Ayrıca aracınızı stop etmeden önce her zaman klimanın kapatılması gerekiyor.
- Son olarak yola çıkmadan önce dinlenilmeli, uykulu yorgun ve alkollü yola çıkılmamalı, güvenli sürüş için kurallara tam ve eksiksiz olarak riayet edilmeli. En fazla 4 saat dinlenmeden araç kullanılmalı ve en az 30 dakika mola verilmeli ve bir gün içinde en çok 8 saat araç kullanılmalı. Eğer yolculuk 8 saatten fazla sürecek ise yedek bir sürücü ile dönüşümlü olarak araç kullanılmalı. En önemlisi gece yolculuğundan mümkün olduğu kadar kaçınılmalı ve gündüz yolculuğu tercih edilmeli.