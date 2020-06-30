Otopratik pandemi döneminde uyarıyor

Otopratik, normalleşme sürecinde, ortaya çıkabilecek emniyet risklerini önlemek için sürücülerin yanında yer alıyor. Araç bakımı konusunda pratik bilgiler paylaşan Otopratik, aynı zamanda ücretsiz lastik ve akü bakımı kampanyasıyla da araç sahiplerini destekliyor.

Otopratik, COVID-19 sürecindeki yeni dönemde yolculukların emniyetle gerçekleşmesi için bilgilendirme ve ücretsiz destek çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda uzun zamandır kullanılmayan araçların seyahatlere hazırlanması için uzmanlığını araç sahipleri ile paylaşıyor. Aynı zamanda tüm mağaza ve operasyonlarında küresel salgına karşı güçlü önlemler alınıyor. Otopratik, zorunlu yolculuklar için sunduğu ücretsiz dezenfeksiyon hizmetlerini de ücretsiz bakım hizmetleri ile devam ettiriyor. Bu kapsamda 1 Temmuz 2020 tarihine kadar Otopratik noktalarında akü ve lastik kontrol ve bakımları ücretsiz olarak gerçekleşecek.

200 LİRAYA KLİMA GAZI DOLUMU

Yazın gelmesiyle klima gazı dolumu ve klima dezenfeksiyon kampanyalarıyla da hizmet veren Otopratik, 31 Temmuz 2020 tarihine kadar hizmet veriyor. Kampanya kapsamında Otopratik mağazalarında, tavsiye edilen fiyatı 200 TL olan klima gazı dolumu 150 TL, yine tavsiye edilen fiyatı 100 TL olan antibakteriyel klima dezenfeksiyonu uygulaması 50 TL olarak ücretlendiriliyor.

LASTİK BAKIMI ÖNEMLİ

Otopratik, araç sahiplerinin yolculuğa çıkmadan önce basit önlemlerle emniyetli bir sürüş gerçekleştirebileceklerini belirtiyor. Bununla birlikte lastiklere ve araca düzenli olarak bir uzman tarafından bakım yapılması da hem ürün ömrünü uzatıyor hem de emniyetli bir sürüş deneyimini güvence altına alıyor.

Araç sahiplerinin alması gereken başlıca önlemler ise şöyle: