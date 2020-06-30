Türkiye’ye ne zaman gelecek?

Citroen C4 yeni yüzüne kavuştu. Baştan aşağı yenilenen model, aynı zamanda elektrikli araç seçeneğine de kavuştu. Avrupa sene sonunda satışına başlanacak olan Citroen C4 ve e-C4 Türkiye’ye Mayıs 2021’de gelecek.

Yeni Citroen C4 Türkiye’ye ne zaman gelecek? Baştan aşağı yenilenen model, aynı zamanda elektrikli araç seçeneğine de kavuştu. Avrupa sene sonunda satışına başlanacak olan Citroen C4 ve e-C4 Türkiye’ye Mayıs 2021’de gelecek. Yeni e-C4 ve yeni C4, Citroen DNA’sına özgü niteliklerle sınıfının tüm gereksinimlerini fazlasıyla karşılıyor. Citroen; SUV standartlarına uygun büyük çaplı tekerlekler, güçlü bir duruş sergiliyor. Aynı zamanda enerjik bir görünüme sahip olan araç zengin kişiselleştirme seçeneklerine de sahip. Elektrikli yeni e-C4, C5 Aircross SUV Hybrid, Ami, e-Jumpy and e-SpaceTourer modellerinin ardından markanın elektrikliye geçiş hamlesini devam ettiriyor.

BENZİNLİ VE DİZEL DE OLACAK

Ayrıca yeni C4 benzinli veya dizel motor seçeneğiyle de sunuluyor. Progressive Hydraulic Cushions süspansiyon, Advanced Comfort koltuklar dikkat çekiyor. Dünya tanıtımı yapılan Citroen Smart Pad Support gibi çözümlere de sahip. Citroën Advanced Comfort özelliklerini bünyesinde barındıran tamamen elektrikli yeni e-C4 ve yeni C4; 20 adet sürüş destek sistemi ve gelişmiş bağlanabilirlik özellikleriyle sınıfının standartlarını yeniden belirliyor. Tüm bu özellikler tamamen elektrikli yeni e-C4’teki e-Comfort deneyimi ile daha da ileriye taşınıyor.

10’UNCU NESİL C4

Citroen’in 10. nesil kompakt hatchback modeli olarak yollara çıkan yeni e-C4 ve yeni C4, sahip olduğu konfor ve karakteristik özellikleriyle marka tarihinde tamamen yeni bir dönem açıyor. Markanın ilk kompakt modeli 1928 yılında yollara çıkmıştı. İlk nesil C4 ile başlayarak bugüne kadar Ami 6/Ami 8, GS/GSA, BX, ZX, Xsara, C4 (2004 ve 2010) ve C4 Cactus olmak üzere farklı modellerle marka kompakt sınıfta yaklaşık 12 milyon 500 bin adet üretime imza attı.

350 KİLOMETRE MENZİLLİ ELEKTRİKLİ

Yeni e-C4 ve yeni C4; üstün teknolojileri, zengin donanımı, iddialı tasarımı, geniş iç mekana sahip. Araç, 31 dış tasarım ve altı iç tasarım olmak üzere zengin kişiselleştirme seçenekleri ve tamamen elektrikli, benzinli ve dizel olmak üzere farklı motor seçenekleriyle sonbahardan itibaren siparişe açılacak. Elektrikli yeni e-C4 136 beygir gücündeki elektromotoruyla 350 km menzile imkan tanırken, Euro 6d emisyon normunu karşılayan benzinli cephesinde 110 beygir ile 155 beygir arasında; dizel cephesinde ise 110 beygir ile 130 beygir olmak üzere farklı güç versiyonları bulunuyor.

CİTROEN REKOR KIRDI

Citroen Türkiye Pazarlama Direktörü Selen Alkım, Bu yılın mayıs ayı sonu itibarıyla yüzde 4,1’lik bir pazar payına sahip olduklarını söyledi. Alkım “Geriye dönük baktığımızda Citroen markası olarak biz bu pazar payıyla aslında Citroen’in Türkiye’de olduğu süre içerisinde en fazla pazar payına ulaşmışız. İlk 5 ayda pazar yüzde 20 arttı ama Citroen olarak biz yüzde 189’luk bir artış gerçekleştirdik. Sıralama olarak da 6 sıra ilerledik ve şu anda da toplam otomotiv pazarında 9’uncu sırada yer alıyoruz” dedi.

AVRUPA’YA ARALIKTA BİZE MAYISTA GELECEK

Yeni Citroen C4 Türkiye’ye ne zaman gelecek? sorusunun cevabını Selen Alkım verdi. Alkım, yeni Citroen C4 benzinli, dizel ve elektrikli modellerinin dünya prömiyerinin yapılmasından dolayı heyecanlı olduklarını belirtti. Alkım “Avrupa’da aralık ayından itibaren tüketicilerle buluşacak. Aslında biz Türkiye’ye biraz daha erken getirmek istiyorduk mart ayı gibi ama mayıs ayına kaydı. Mayıs ayında lanse edeceğiz yeni C4’ü” dedi. Alkım, şunları söyledi: “Biz de aslında en erken zamanda Türkiye lansmanını yapmak isterdik. Ama üretim planlamasında ülkelere birtakım dalgalar halinde planlıyorlar, birinci dalga, ikinci dalga ve üçüncü dalga ülkeleri olarak. Bizim de planlamamız tamamen global kararıyla mayıs ayına kaldı. Pandemi olmasaydı ilk planlama şubat ayıydı. Ama salgın nedeniyle maalesef üretimde birtakım sarkmalar oldu ve Avrupa’nın da üretimi sarktı dolayısıyla bizimkisi de silsile halinde sarkmak durumunda kaldı.”



