Türkiye’de defalarca fabrika yatırımı yapmayı gündeme getiren Volkswagen yine çark etti. Son 1 yıldır Manisa’da fabrika kurmayı yeniden gündeme getiren Volkswagen, iddialara göre, karardan vazgeçti.

Türkiye’ye yıllar sonra beklenen yatırım kararını veren Volkswagen (VW), resmi açıklama yapmasa da Manisa’da şirket kurmuş ve yatırımı gündeme getirmişti. Alman otomotiv devinin Türkiye’ye yapacağı yatırımın detayları bile belli olmuştu. Fakat, Türkiye’de yaşanan jeopolitik olaylar karar ile ilgili soru işaretleri oluşturdu. Suriye’ye Barış Pınarı Harekatı’nı bahane eden marka, şimdi de pandemi krizini işaret etti. Alman haber sitesi automobilwoche‘nin aktardığına göre, VW, sonunda Manisa, Türkiye’de yeni çok markalı bir tesis için planlarından vazgeçti. Haber kaynağı bu iddiaları Volkswagen tarafından doğrulattı. Böylece Türkiye’nin yerli Volkswagen veya Skoda Superb hayali bir kez daha suya düştü.

1 YILDA 4 KEZ ERTELEDİ

Türkyiye’de fabrika kurma kararını 1 yılda yaklaşık 4 kez erteleyen Volkswagen, şimdi de pandemi sürecini işaret etti. Şirket, fabrika kurmak yerine yeni modellere yatırım yapmak istediğini gündeme getirdi.

DAHA ÖNCE DE SURİYE İŞARET EDİLDİ

Yılda en az 300 bin araç üretmeyi planlayan marka, 2022’de start vereceği fabrikada 4 bin kişiye de istihdam sağlamayı planlıyordu. Daha önceki açıklamalarda VW’nin Türkiye’deki yatırım kararını askıya aldığını, Suriye’deki operasyonların devam etmesi halinde projenin başlamadan bitebileceğini ifade etti. Weil “Volkswagen’in bu şartlar altında 1 milyar euroyu aşan fabrika yatırımını Türkiye’ye yapması mümkün görünmüyor. VW giderek bu fikirden uzaklaşıyor. Operasyonlar devam ederse VW bu yatırım kararından tamamen vazgeçebilir” dedi.

ŞİRKET KURULMUŞTU

Volkswagen’in Türkiye yatırımıyla ilgili resmi detay ortaya çıktı. Ticaret Sicil Gazetesi’nden yer alan ilana göre, ‘Volkswagen Turkey Otomotiv Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’ kurdu. Şirketin sermayesiyse 943.5 milyon TL olarak belirlendi. Merkezin Manisa olacağı aktarılırken yıllık üretim kapasitesinin 300 bin adet olması bekleniyor. Aynı zamanda Resmi Gazete de 5 milyar TL’lik ve üzeri projeler için Bakanlığa imza yetkisi de verildi.

TÜM YATIRIMLARINI ASKIYA ALINDIĞI İDDİA EDİLİYOR

Volkswagen’in Türkiye yatırımını iptal ettiği yönünde uluslararası basında yer alan haberlerin doğru olmadığı, Volkswagen’in salgın nedeniyle uluslararası yatırımlarında ertelemeye gittiği öğrenildi. DÜNYA’ya bilgi veren kaynaklar, açıklamadan önce Türkiye’ye bilgi verildiğini de belirttiler. Volkswagen kurumsal iletişim yetkilileri ise “Salgın nedeniyle düşen talep sonrası Volkswagen bütün yatırımlarını durdurdu. Türkiye de buna dahil. Geleceğe yönelik olarak şu anda bir şey söylenemiyor. Türkiye’ye olan yatırım kararı durdurulmuştur.” bilgisini verdiler.