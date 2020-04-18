Alfa Romeo ve Jeep’te online satış dönemi

Alfa Romeo ve Jeep, müşterilerinin sağlığını önceliğine alarak görüntülü görüşme hizmeti vermeye başladı. Showroom’larda yer alan modellerin online ortamda canlı olarak incelenebileceği sistemde, ilgili tüm detaylar da anında öğrenilebilecek.

Alfa Romeo ve Jeep, kurduğu dijital altyapı ile Türkiye’deki tüm bayilerinde online görüşme hizmeti vermeye başladı. Müşteriler alfaromeo.com.tr, jeep.com.tr, bayi web siteleri veya sosyal medya kanalları aracılığıyla diledikleri bayinin temsilcisine saniyeler içerisinde bağlanabilecek. Showroom’larda yer alan Alfa Romeo ve Jeep modellerinin online ortamda canlı olarak incelenecek. Sistemde, modellerle ilgili tüm detaylar da anında öğrenilebilecek. online satış

DİJİTAL SATIŞA BAŞLADIK

Tüm dünyanın ve ülkemizin, Koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle son derece kritik günlerden geçiyor. Bu dönemde faaliyetlerini çalışanlar, müşteriler ve tüm bayi teşkilatının sağlığını önceliklerine alarak sürdürüyor. Alfa Romeo ve Jeep Marka Direktörü Özgür Süslü, bu anlayışla Türkiye geneline yayılan 17 Alfa Romeo ve Jeep bayisinde görüntülü görüşme hizmetini başlattı. Süslü “Marka ve kurumların çevreleri için sorumlu olarak hareket etmesi gereken bir dönemden geçiyoruz. Yeni Tip Koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle insanların evlerinden zorunlu olmadıkça çıkmadığı bu günlerde biz de iş yapış şeklimizi farklılaştırdık. Dijital ortamdaki faaliyetlerimizi artırdık. Devreye aldığımız görüntülü görüşme sistemi ile otomobil severler, diledikleri yerden showroomlarımıza saniyeler içerisinde bağlanabiliyor ve evlerinden çıkmadan bir satınalma deneyimi yaşıyorlar” dedi.

BAYİLERE DE MÜŞTERİLERE DE KOLAYLIK

Yaşanan zorlu sürecin en kısa zamanda atlatılacağına inandığını belirten Özgür Süslü, Koronavirüs’ün yayılım riskine karşı tüm çalışma alanlarında ilk günden itibaren alınan önlemleri en üst seviyede uygulamaya devam ettiklerine de değindi. Özgür Süslü ayrıca “Otomobil severlere ve bayilerimize büyük kolaylık sağlayan görüntülü görüşme sistemi aynı zamanda, sosyal mesafe kuralını uygulayabilmek ve sağlık önlemlerine uyum sağlamak açısından da önem taşıyor” dedi. online satış