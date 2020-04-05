Virüs yedek lastiğe bile bulaştı

Salgın tehdidiyle birlikte otomotiv sektörünün de ilk verileri gelmeye başladı. Mart ayında iç pazarın 20 bin adet kayıpla kapandığı tahmin edilirken, yeni siparişlerin de azaldığı kaydedildi. Avrupa’da siparişler durdu. Bunun ilk örneği yüzde 10 gerileyen ihracat verileriyle ortaya çıktı. Üretim yok bazı distribütörlerin elinde 500’den az araç kaldı. Servis trafiğinin de nisanda yüzde 50’nin üzerinde azalması bekleniyor.

ALİ YILDIRIM

Korona krizi otomotive de bulaştı. Tüm dünyayı etkisi altına alan kriz karşısında sektörün de eli ayağı deyim yerindeyse bağlandı. Birçok üretim tesisi dünyayla paralel olarak kapalı tutma sürelerini eşitledi. Üretim olmayınca sanayide de kayıp büyüdü. Yeni siparişler azaldı, iç pazarlar daraldı. Özellikle en büyük müşterimiz Avrupa’dan gelen siparişler tamamen durdu. İç pazara ise şimdilik büyük bir sessizlik hakim. Sektör temsilcileri satış kaybının en az 120 bin adetler seviyesinde olacağını tahmin ediyor. Bu dönemde birçok tüketici yeni araç almaktan çekinirken, bayilerde de yavaş yavaş online satışa yöneliyor. Koronavirüs türk otomotiv

13 OTOMOTİV ÜRETİCİSİ KİLİT VURDU

Çalışanlarının sağlığını düşünen ve yedek parça ile lojistik sorunlar gibi nedenlerle üretimine ara veren Türkiye’deki 13 otomotiv fabrikasının çoğu uzatma kararı alıyor. Dünya ile entegre şekilde hareket eden fabrikalar otomotiv üretim üssü olan ülkelerdeki salgın sebebiyle kepenk açamıyor. Koronavirüs türk otomotiv

CİRO KAYBI EN BÜYÜK PROBLEM

Taşıt Araçları Tedarik Sanayicileri Derneği (TAYSAD), virüsle ilgili ikinci anketinde ise sektördeki iş ve motivasyon kaybının da yükselişe geçtiği ortaya çıktı. İlk ankette tedarik sanayicilerinin yüzde 63’ü İŞKUR Çalışma Ödeneği’ne başvururken, bu oran ikinci ankette artarak yüzde 75’e çıktı. Yeni yapılan anket, üyelerin Kısa Çalışma desteğine ihtiyaçlarının en az 3 ay daha devam edeceğini ortaya koyarken, iş ve ciro kaybının üyeler arasında halen en büyük problem olduğunu ortaya koydu. TAYSAD Başkanı Alper Kanca, salgının ardından ortaya çıkan sorunların giderilmesi için yeni desteklerin hazırlanması gerektiğine dikkat çekti. Koronavirüs türk otomotiv

İLK ÇEYREKTE İHRACAT YÜZDE 10 GERİLEDİ

İhracatta da kayıplar artmaya başladı. Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) verilerine göre, otomotiv sektörü mart ayında geçen yılın aynı ayına göre 2.1 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdi. Otomotiv endüstrisinin ocak-mart dönemini kapsayan ilk çeyreğindeki ihracatı ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10 azalışla 7 milyar dolar olarak kayıtlara geçti. Türkiye’nin toplam ihracatında yine ilk sırada yer alan endüstrinin payı ise yüzde 15,4 oldu. Mart ayında tüm ana ürün gruplarında çift haneli düşüş olurken, Avrupa Birliği (AB) ülkelerine ihracatta ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 31 düşüş yaşandı.

İÇ PAZARDA KAYIP 120 BİN ADET OLUR

Salgın sebebiyle yaşanan son gelişmeler doğrultusunda, sektörü çok zorlu bir üç ayın beklediğini ifade eden Autofocus Otomotiv Yönetim Danışmanlığı kurucusu Uğur Sakarya “Otomotiv sektörü Mart ayında koronavirüs sebebiyle, 15 bin adet satış kaybetti. Bu öngörülemeyen salgın olmasaydı önümüzdeki üç ayda yaklaşık 185 bin adetlik satış olmasını bekliyorduk. Şimdi ise içinde bulunduğumuz şartlar nedeniyle Nisan, Mayıs ve Haziran aylarında ancak 80 bin adet civarında satış olabileceğini öngörüyoruz. Dolayısıyla, koronavirüsün otomotiv sektörüne bilançosu en az 120 bin adetlik satış kaybı oldu” diye konuştu.

SERVİSLERİN KAYBI YÜZDE 50’Yİ AŞACAK

Otomotiv Satış Sonrası Ürün ve Hizmetleri Derneği (OSS), koronavirüs salgınının otomotiv satış sonrası sektörüne olan etkileriyle ilgili bir anket gerçekleştirdi. Ankete göre, sektörün yüzde 48,8’i evden çalışma düzenine geçtiğini belirtirken, yüzde 56’sı vardiyalı olarak sosyal mesafe kurallarına uygun şekilde çalışmayı sürdürdüğünü bildirdi. Bu dönemde, Kısa Çalışma Ödeneği’ne başvuran otomotiv satış sonrası sektörü üyelerinin oranı ise ortalama yüzde 55 oldu. Anket sonuçları, otomotiv satış sonrası sektörünün salgın nedeniyle mart ayında yüzde 30 kayıp yaşadığını ortaya koyarken, bu kaybın nisan ayında yüzde 54’e çıkması bekleniyor. Öte yandan, sektör temsilcileri koronavirüs nedeniyle sektörün yaşayacağı problemlerin haziran ayı sonuna kadar sürmesini öngörüyor.

BAYİLER DİJİTALE TAŞINDI

Evlerinden çıkamayan müşteriler ve otomobil satış temsilcileri

dijital dünyada buluştu. Fiat, tüm bayilerinde görüntülü görüşme hizmetini devreye aldı. Daha önce 35 bayisinde canlı ve görüntülü görüşme hizmeti sağlayan marka, 3 Nisan’dan itibaren Türkiye’de bulunan bayilik ağının tamamını online ortama taşıdı. Marka Direktörü Altan Aytaç “Görüntülü görüşme uygulamamızı Türkiye genelindeki tüm bayilerimizde devreye aldık ve Fiat showroomlarını müşterilerimizin evine getirdik. Uygulamayla, müşterilerimize olduğu kadar bayilerimize de önemli ölçüde destek olmayı hedefliyoruz” dedi. Fiat’la birlikte, Toyota, Renault, Suzuki ve Hyundai’de dijital kanalları kullanarak zararı minimize etmeye çalışıyor.

‘ÜRETİM BAŞLAYANA KADAR 300 ARACIMIZ KALDI’

Toyota Türkiye Satış ve Pazarlama CEO’su Ali Haydar Bozkurt “Salgın etkisiyle stoklarımızda aracımız yok. Yani yok denecek kadar az, tek tük araç kaldı elimizde. Normal bir ayda satacağımız bir aracın şu anda yirmide biri değil. Yani biz 5 bin araç satabilirdik. Ve elimizdeki araç sayısı şu anda 300-400 adet. Şimdi üretim yeniden başlayana kadar ki süreçte yeni araç satışı maalesef yapılamayacak ya da çok sınırlı sayıdaki eldeki tek tük araçlarla yapılacak gibi görünüyor. Tabii bayilerimizde de şu anda bir şekilde operasyonlar devam ediyor. Bunun temel sebebi geçen aylarda yapılan araçların teslimatları, eldeki küçük adetteki stoku olan bayilerimizin o stokları satması ama birinci sebebi daha çok servis hizmetleri” açıklamasını yaptı.