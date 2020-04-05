Yeni yılın ilk çeyreğinde Türkiye’de en çok satan marka Renault oldu. Renault’yu Fiat ve Volkswagen takip etti. En çok satan model Fiat Egea oldu. Yeni yılda SUV’ler de hız kazandı. Geçen yılın ilk çeyreğine göre SUV modeller, sedanlardan bile hızlı büyüdü.

ALİ YILDIRIM

Türkiye’de otomobil ve hafif ticari araç satışı yılın ilk çeyreğinde yüzde 41’e yakın artış yaşarken, mart ayında koronavirüs etkisiyle sadece yüzde 1,5’lik yükseliş yaşadı. Pazarda ilk çeyrekte toplam 124 bin 403 araç satışı gerçekleşti. Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) verilerine göre, ilk 3 ayda liderlik ipini Renault göğüsledi. En çok satan marka belli oldu.

EN ÇOK CLİO VE MEGANE SEDAN SATTI

16 bin 275 adetle ilk çeyreği lider olarak tamamlayan marka, en çok Türkiye’de üretilen Clio ve Megane sedan modellerini sattı.

MODELİN LİDERİ DEĞİŞMEDİ: FİAT EGEA

Onun hemen arkasında ise yine Bursa’dan dünyaya açılan Fiat yer alıyor. 15 bin 977 adetlik satış rakamına imza atan Fiat, Egea ailesiyle dikkat çekiyor.

VOLKSWAGEN PASSAT İLE İLK 3’TE

İki yerli üreticinin arkasında yer alan Volkswagen ilk 3’e girmeyi başardı. 14 bin 887 adet araç satışıyla dikkat çeken markanın tüm satışları ithal. D segmentinde boy gösteren Passat ise markanın en çok satan modeli.

FORD’UN AĞIRLIĞI HAFİF TİCARİ DE

Hafif ticari satışıyla dikkat çeken Ford ise 12 bin 992 adete imza attı. Bunun 9 bin 201 adedini markanın hafif ticari modelleri oluşturuyor.

TOYOTA HİBRİT MODELLERLE İLK 5’TE

Sıralamanın ilk 5’inde ise kendine yer bulan isim Toyota oldu. Sakarya’dan dünyaya açılan marka, ilk üç ayda 8 bin 17 adetlik satış adedine sahip. Markanın en çok satan modeli ise yine Türkiye’de üretilen Corolla ve C-HR.

10 ADETTEN AZ SATTILAR

Yılın ilk çeyreğinde 10 adetten az satışlara bakıldığında, 1 adet Bentley, 2 adet Maserati, 3 adet Lamborghini, 4 adet Aston Martin, 6 adet Ferrari ve 7 adet de Alfa Romeo satıldı.

SUV’LER SEDANDAN HIZLI BÜYÜDÜ

Segment bazında yine ODD verilerini karşılaştırdığımızda SUV’deki yükselişin devam ettiği görülüyor. Ocak-Mart 2020 döneminde toplamda 99 bin 630 otomobil satışı gerçekleşti. Bunun 47 bin 409’unu sedanlar, 28 bin 141’ini SUV’ler, 20 bin 377’sini de hatchback oluştururken, SW, MPV, CDV ve spor modellerin toplamı da 3 bin 403 adet oldu. ODD verilerine göre geçen yılın aynı dönemi karşılaştırıldığında SUV’deki yükselişin sürdüğü görüldü. Geçen yılın eylül ayından beri HB modelleri sollayan SUV’lerin satış payı sedanlardan daha hızlı büyüdü. Sedan araçlar geçen yıla göre yüzde 33 artarken, SUV’de bu oran yüzde 78’lere yaklaştı.