Asfaltta kuzu arazide kurt

Suzuki’nin SUV model gamındaki en küçük modeli Jimny, yeni nesliyle çok daha çekici bir otomobil haline geldi. Asfalt sürüşünde çok daha konforlu hale getirilen otomobil, artırılan yerden yüksekliği ile arazide de adeta devleşiyor.

OTO GÜNDEM TEST MERKEZİ

Japon otomotiv üreticisi Suzuki, yeni nesil modelleriyle adından söz ettirmeye başladı. Vitara ile sınıfının en çok satan modelleri arasına giren marka, SUV pazarındaki minik devi Jimny’nin de yeni neslini yollara çıkardı. Suzuki Jimny 1.5 yorumları

YERDEN YÜKSEKLİĞİ 210 MİLİMETRE

Markanın özellikle arazide ‘süper kahraman’a dönüşen modeli, konuklarımız arasında yerini aldı. Yeşili andıran Kinetik Sarı rengiyle daha da dikkat çekici bir görünüme kavuşan minik dev, önceki jenerasyondan daha iri görünse de boyutlarda ciddi bir farklılık yok. Yeni tasarım tek kelimeyle köşeli. Bu sayede otomobile hakim olmak çok kolay. Aracın başladığı ve bittiği nokta rahatlıkla görülebiliyor. Yuvarlak farlar, geniş ön tampon, uzun motor kaputu ve düz tavan otomobilin tam bir arazi aracı gibi görünmesini sağlamış. Geniş çamurlukların altındaki şık jantlar, büyük lastikler ve 210 milimetrelik yerden yükseklik de bu algıyı güçlendiriyor. Düz hatlı arka tasarım da dışarıya yerleştirilen yedek lastikle off-road ruhunu canlı tutuyor.

BAGAJI SADECE 85 LİTRE

Aracın iç mekanı da tıpkı dışı gibi baştan aşağı yenilenmiş. Kadran ve klima ekranları yuvarlak gibi görünse de kokpitin geneli köşeli kaplamalarla çevrelenmiş. 9 inçlik multimedya sistemi, türünün en büyüklerinden. Araçta otomatik klima, hız sabitleyici, şerit takip sistemi gibi sınıfı için üst düzey donanımlar da artık Jimny’de standart. Yerden yüksek tasarım araca iniş ve binişlerde hemen kendini belli ediyor. Araçta sunulan deri koltuklar çok rahat, ergonomi de oldukça başarılı. İç mekanda ön yolcular için yeterli hacim sunuluyor. Arkada oturanlar da çok uzun boylu değilse rahat edebilir. 3 kapılı olarak üretilen aracın arka koltuk sırasına geçmek de rahat. Üstelik arkaya doğru düz bir çizgiyle ilerleyen tavan sayesinde arkada baş mesafesi sorunu da yok. Tabii araç 4 kişiyle sadece 85 litrelik bagaja sahip. Arka koltuklar katlandığında ise ortaya çıkan hacim 377 litreyi buluyor.

Suzuki Jimny 1.5 yorumları

SUZUKİ JİMNY 1.5 MOTOR YORUMLARI

Suzuki Jimny’de yeni nesil 1.5 litrelik benzinli ünite görev yapıyor. 102 beygir güç ve 130 nmtork üreten motor, 1110 kilogramlık araca yeterli performansı sağlıyor. Maksimum sürat 140 km/s olarak verilse de araç çok daha yüksek hızlara rahatlıkla ulaşabiliyor. Araç standart olarak değişken zamanlı 4×4 sistemi AllGrip Pro ile geliyor. Aracın yaklaşma açısı 37, rampa açısı 28, ayrılma açısıysa tam 49 derece. Arazide boyundan büyük işler başaran sistem, daha iddialı markaların zorlandığı yerlerde bile ilerlemeyi başarıyor. Asfalttaki sürüş konforu da yeterli seviyede. Aracı kar ve çamurlu arazide bolca zorlamamıza rağmen hiçbir yerde takılıp kalmaması Jimny’nin ne kadar özel bir araç olduğunu gösteriyor.

FİYATINI ARAZİDE UNUTTURUYOR

Fabrika verilerine göre aracın ortalama tüketimi 7.5 litre. 40 litrelik küçük depoyla menzil 500 kilometrenin biraz üzerinde. Bizim kullanımımız da elde ettiğimiz 8.8 litrelik ortalama da aracın sunduğu keyif ve üretim amacı düşünüldüğünde makul kalabiliyor. Suzuki, yeni Jimny’yi 229 bin 900 liradan (MART 2020) satışa sunuyor. Biraz yüksek bir etiketle satılan otomobil, aracın çalıştırıp araziye çıktığınızda, o kadar da pahalı olmadığına sizi inandırmaya çalışıyor. Opsiyon listesindeki tek madde, çift renk seçeneği ki o da 5 bin lira karşılığında sunuluyor.