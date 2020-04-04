Güçlü benzinliyle bir başka

Citroen’in kompakt SUV modeli C5 Aircross, 1.6 litrelik benzinli motoru ve zengin donanım listesiyle öne çıkıyor. 180 beygirlik ünite, sürüş keyfini artırırken tüketimde de sürücüsünü üzmüyor.

OTO GÜNDEM TEST MERKEZİ

Citroen, kompakt SUV’ların önlenemez yükselişine kayıtsız kalmadı. Kısa bir süre önce pazara sunulan C5 Aircross ile sınıfının en heybetli araçlarından birini üreten marka, verimli motor seçenekleriyle de tüketici aklını çelmeyi başarıyor. Daha önce dizel versiyonuyla konuğumuz olan araç, bu sefer 180 beygirlik benzinliyle konuğumuz oldu. Citroen C5 Aircross benzinli yorumları

12.3 İNÇ MULTİMEDYA EKRANI

Markanın en iri SUV modeli olan C5 Aircross, markaya özgü tasarım detaylarıyla çok uzaktan bile bir Citroen olduğunu belli ediyor. Geniş ve yüksek motor kaputu, renkli tasarımlı Airbumpları, şık alaşım jantları ve kaslı hatlarıyla sınıfının en sportif tasarımlarından birine sahip olan otomobil, iri boyutlarına rağmen oldukça yumuşak ve rahat bir kullanıma sahip. Dışarıdaki sportif görünüm iç mekânda yerine şık ve kaliteli bir ambiyansa bırakıyor. Dikey konumlu havalandırma ızgaraları, 12.3 inçlik ekrana sahip kişiselleştirilebilir dijital göstergeler, bolca eşya gözü ve kaliteli döşemeler son derece şık bir ambians oluşturuyor.

HER YERİ YUMUŞAK

Araçta neredeyse her yerde yumuşak dokulu kaplamalar kullanılıyor. Progressive Hydraulic Cushions süspansiyon sistemi ve Advanced Comfort koltuklar sayesinde konfor seviyesi oldukça yüksek. İri boyutlanın hakkını iç mekanda da veren C5 Aircross, son derece ferah bir yaşam alanı sunuyor. Aynı genişlik, bagaj konusunda da geçerli. Koltukların konumuna göre 580 litre ile 720 litre arasında değişen bagaj hacmi sınıfının en iddialılarından. 230 milimetrelik yerden yükseklik araca iniş binişleri biraz zorlaştırsa da, yüksek oturma pozisyonu ve geniş camlar, ferahlığı zirveye çıkarıyor. Citroen C5 Aircross benzinli yorumları

ORTALAMA TÜKETİMİ 5.7 LİTRE

Araçta kullanılan 1.6 litrelik benzinli ünite, 180 beygir güç ve 250 nm tork üretiyor. 1505 kilogramlık otomobile iyi bir performans sağlayan motor, 8 ileri otomatik şanzıman sayesinde oldukça esnek yapıda. Gücünü ön aksa ileten motor, aracı 0’dan 100 km/s sürate 8.2 saniyede ulaştırıyor. Saatte 216 kilometrelik maksimum hız da beklentileri karşılıyor. Benzinli ünitenin tüketim değerleri de oldukça iddialı. Fabrika verilerine göre ortalama tüketim 5.7 litre. Bizim kullanımımız da yol bilgisayarına yansıyan ortalama ise 6.6 litre oldu. Donanım listesi oldukça uzun tutulan otomobil, sınıfının en iyi fiyat/performans sunan modelleri arasında yer alıyor.