Sağlık çalışanlarından işçilik ücreti almayacak

Hyundai Assan, kapınızdaki Servis hizmetiyle, bakım zamanı gelen araçlar evden alınıp tekrar eve teslim ediyor. Hyundai, servise bakım ve onarım için gelen tüm araçlar ücretsiz olarak dezenfekte ediyor. Hyundai servisleri sağlık çalışanlarından işçilik ücreti de almayacak.

Küresel salgın olarak tanımlanan Koronavirus (COVID-19) nedeniyle tüm hayatımız değişirken otomotiv sektöründe de sağlık ve can güvenliği açısından bir takım yeni uygulamalar hayata geçirilmeye başladı. Hyundai Assan da müşterilerinin ve çalışanlarının sağlığını birinci sıraya koyarak bir takım önlemler aldı ve hizmetlerindeki çeşitliliği artırdı.

Tüm Türkiye’deki Hyundai Yetkili Servislerindeağırlık verilen “Kapınızdaki Servis” adlı mevcut uygulamaya göre müşteriler evlerinden çıkmadan araçlarının bakımlarını gerçekleştirebilecek. Servis personeli tarafından kapıdan alınarak periyodik bakımı yapılan Hyundai araçlar, ücretsiz dezenfekte edilerek sahibine güvenli bir şekilde teslim edilecek. hyundai servis sağlık

Ayrıca, Nisan ayı boyunca geçerli olacak bu uygulamaya ek olarak, sağlık çalışanları da sahibi oldukları Hyundai marka araçlarının periyodik bakımlarında herhangi bir işçilik ücreti ödemeyecek. hyundai servis sağlık

Yeni uygulamayla ilgili olarak görüşlerini dile getiren Hyundai Assan Genel Müdürü Murat Berkel, “Dünya ve ülke olarak zor bir dönemden geçiyoruz. Çalışma şeklimiz, alışkanlıklarımız ve günlük hayatımız bu süreçte değişkenlik göstermeye başladı. Evlerimizde kalarak olabildiğince koronavirüs salgınından uzak durmaya ve yayılmasına engel olmaya çalışıyoruz.Evde kaldığımız bu süreçte araçlarını servise getiremeyen müşterilerimize destek olmak amacıyla araçlarını evlerinden alarak bakım sonrası tekrar evlerine bırakacağız.

Ayrıca, bu dönemde servise gelen tüm araçlarda ücretsiz dezenfektasyon da gerçekleştireceğiz. Müşterilerimizin ve çalışanlarımızın sağlığı bizim her zaman önceliğimizdir.

Sağlık personelimiz de bizler için canla başla mücadele ederek yoğun mesai harcıyor. Biz de Hyundai Assan ailesi olarak kendilerine teşekkür amaçlı araç bakım süreçlerinde işçilik ücreti almayacağız. Ayrıca, showroomlarımızda da daha az temas ve sağlığımızı korumak için gerekli tüm önlemleri aldık. İlerleyen günlerde daha farklı uygulamalarımızı da hayata geçirmeyi planlıyoruz” dedi.