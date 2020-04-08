Renault MAİS ’ten 1 milyonluk bağış

Renault MAİS, Cumhurbaşkanlığı tarafından başlatılmış olan Milli Dayanışma Kampanyası’na 1 milyon TL katkı sağlıyor.

Milli dayanışma kampanyasına desteklerin ardı arkası kesilmiyor. Otomotiv sektörü de kampanya kapsamında ve daha öncesinde desteklerini açıklarken, özellikle üretim tarafında sağlık kuruluşlarına yapılan maske destekleriyle dikkat çektiler. Renault MAİS bağış

Oyak Renault, Bursa İl Sağlık Müdürlüğü ile ortaklaşa yürüttüğü çalışma kapsamında, salgın ile mücadele eden sağlık personelinin virüsten korunması amacıyla hastanelerde kullanılan mobil test ve numune alma kabini, entübasyon kuvözü ve ateş ölçüm ünitesi gibi tıbbi ekipmanları üretiyor. Renault MAİS tarafında da, Cumhurbaşkanlığı tarafından başlatılmış olan Milli Dayanışma Kampanyası’na 1 milyon TL katkı sağlıyor. Renault MAİS olarak, bu zorlu dönemin üstesinden dayanışma ve el birliğiyle gelineceğine inancımız tamdır. Renault MAİS bağış