Tofaş maske üretimi yapacak hibe edecek

Koç Grubu bünyesinde olan Ford Otosan ile başlayan maske üretimi desteğine Tofaş ‘ta katıldı. Tofaş çalışmalar kapsamında; biyolojik örnek alma, entübasyon kabini ve maske üretimi yapacak.

Salgın etkisiyle dünyada otomotiv üreticileri ülkelerine destek olmak için alternatif üretime başladı. Solunum cihazından maskeye kadar tıbbı üretim yapan tesisler, ilgili kurumlara bağışta bulunuyorlar. Türkiye’de de Ford Otosan ile başlayan üretim desteği şimdi de otomotiv tarafında Tofaş maske üretimi ile devam ediyor. Tofaş, dünyayı etkisi altına alan Yeni Tip Koronavirüs (Covid-19) salgınıyla mücadele kapsamında, sağlık çalışanlarına için tıbbi destek ekipmanları üretmeye başladı. Sağlık personelini ve hastane ortamını virüsten korumak amacıyla geliştirilen biyolojik örnek alma kabini ve entubasyon kabini Bursa Bursa Şehir Hastanesi hekimlerine teslim edildi. Tofaş Ar-Ge Merkezi’ndeki çalışmalar kapsamında; biyolojik örnek alma kabini ve entübasyon kabini üretimleri gerçekleştirildi. Tofaş, bu ekipmanlara ek olarak bu hafta itibariyle ‘siperlikli maske’nin seri üretimine başlayarak, sağlık çalışalarına destek sağlayacak.

5 BİN ADET EKİPMAN HASTANELERE DAĞITILACAK

Tofaş CEO’su Cengiz Eroldu “Mühendislerimiz, çok sayıda saha ve ofis çalışanlarımız örnek bir çalışma sergilediler. Kısa sürede, yurtdışından aldıkları kabin örneklerini daha da geliştirdiler; siperlikli maskeyi ise seri üretime hazır hale getirdiler. Bu hafta 5 bin adetin üzerinde ekipmanı üreterek hastanelerimize dağıtacağız. Ekipmanlara PDF formatında 2 boyutlu teknik resimler ve CAD data (IGES/PARASOLID) formatında yayınlayacağımız https://tofas.com.tr adresinden ulaşılabilecek. Böylelikle başka firmaların da gerekli tıbbi standartlarda hızla üretim yapmasına olanak sağlayarak, yüksek sayılara ulaşılmasına destek olmak istiyoruz” şeklinde konuştu.

TOFAŞ’TAN SALGINLA MÜCADELEYE DESTEK

Bursa Sağlık İl Müdürü Uzman Dr. Halim Ömer Kaşıkçı da Tofaş’ta üretilen, biyolojik örnek alma kabini ve entübasyon kabinlerinin sağlık görevlilerinin sıhhati açısından önemine vurgu yaptı. Yeni Tip koronavirüs salgının yaşandığı bu kritik günlerde ülkece kenetlenme ve birlik olmanın kıymetine de değinen Kaşıkçı “Tofaş’ın sağlık çalışanlarına verdiği değer ve üretim gücünün bir kanıtı olan bu üç önemli ekipmanıın yapımında emeği geçen her kademedeki çalışana içtenlikle teşekkürlerimi iletiyorum. Bundan sonraki süreçte de belirlenen plan doğrultusunda, Bursa’nın en önemli sembollerinden Tofaş’ın salgınla mücadeleye desteğinin devam edeceğine inanıyorum” diye konuştu.