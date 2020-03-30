Aslanın pazarlaması Kaplan’dan sorulacak

Peugeot Türkiye’de yeni pazarlama dönemi başlıyor. Gupse Kaplan, 1 Nisan 2020 tarihi itibariyle Peugeot Türkiye Pazarlama Direktörü oldu. Kaplan, Mayıs 2017’den beri Peugeot’ta Ürün ve Fiyatlandırma Müdürü olarak görev yapıyordu.

Peugeot Türkiye’de görev değişimi gerçekleşti. Mayıs 2017’den beri Peugeot’ta Ürün ve Fiyatlandırma Müdürü olarak görev alan Gupse Kaplan yeni bayrak devraldı. Kaplan, 1 Nisan 2020 tarihi itibariyle görevine Peugeot Türkiye Pazarlama Direktörü oldu. Kaplan yeni görevine Peugeot Türkiye Genel Müdürü İbrahim Anaç’a bağlı devam edecek.

GUPSE KAPLAN KİMDİR?

2006 yılında Fransa Nice Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Bölümü’nden mezun olan Kaplan, 2007–2011 yılları arasında sırasıyla Subaru ve Citroën markalarında çalıştı. 2011 yılında Renault markasında Ürün Müdürü olarak göreve başaldı. 2011-2017 yılları arasında Renault Mais bünyesinde yer aldı. Ticari Araç Ürün Müdürü, Binek Otomobil Ürün Müdürü ve Tedarik Zinciri Yöneticisi olarak görev aldı. Evli ve iki çocuk annesi olan Kaplan Mayıs 2017 tarihi itibariyle Peugeot Türkiye’de Ürün ve Fiyatlandırma Müdürlüğü görevine başladı. 1 Nisan 2020 tarihi itibariyle Peugeot Türkiye Pazarlama Direktörü olarak devam edecek.