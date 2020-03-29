İç pazarda fırtına öncesi sessizlik

Geçen yıl yaşanan faiz krizinden sonra son çeyrekte aldığı gazla 2020’ye hızlı bir giriş yapan otomotiv sektörüne bu sefer de virüs bulaştı. Salgın etkisiyle satışların durma noktasına geldiğini belirten sektör temsilcileri, bayiler için önlem aldıklarını belirtti. İstihdam kaybına imkan vermeyeceklerini aktaran marka temsilcileri, pandemi tehlikesinden sonra ertelenen talep ve virüs etkisiyle pazarın patlama yapacağını öngörüyor.

ALİ YILDIRIM

Türkiye’yi de etkisi altına alan koronavirüs salgınıyla birlikte otomotiv sektörü geçici bir süre kriz yıllarına geri döndü. Özellikle iç pazarda yılın 3 ayında yaşanan artışlar ertelenen talep ve eski satışlar öne çıkarken, marka temsilcileri mart ayının son haftasında büyük gerilemeler yaşandığını kaydetti. Nisan ayında satış tarafında büyük bir çöküş beklenyen sektör, pandemi tehlikesinin geçmesinden sonra ise oldukça yoğun bir pazarın gerçekleşeceğini öngörüyor. Satışlarda virüs etkisi

İLK SORUN TEDARİK ZİNCİRİNDE BAŞLADI

Konu hakkında değerlendirmelerde bulunan Renault Mais Genel Müdürü Berk Çağdaş, virüsün kendini ilk önce ara veren fabrikalarla birlikte tedarik zincirinde gösterildiğini kaydetti. İç pazarda satışların mart sonuna kadar devam ettiğine değinen Çağdaş “Türkiye’de otomobil pazarında virüs krizinin etkileri, ertelenen talep karşılanmaya devam ettiği için, mart ayı satış rakamlarına net olarak yansımayacaktır. Ancak mart ayının son haftasından itibaren önemli bir yavaşlama gözlemliyoruz. Özellikle büyük şehirlerde showrooma giren müşteri sayısında önemli ölçüde düşüş yaşandığını belirtmem gerek. Çin’de üretimin yavaş yavaş yeniden başlaması da aslında iyimser olmak adına güçlü bir işaret” dedi. Satışlarda virüs etkisi

GEÇEN YILA PARALEL PAZAR BEKLİYORUZ

Renault Mais’in 2020’de farklı faklı senaryolar üzerinde çalıştığını paylaşan Çağdaş şöyle devam etti: “Tüm senaryolarımızda baz teşkil eden ortak nokta, sürecin uzunluğu. İyimser senaryoda, ısının artışı ile virüsün yayılma hızının azalması ve ertelenen talebin yaz ayları başında karşılanabilir olması. Bu yılı geçen yıla paralel bir pazar ile kapatabileceğimizi düşünüyoruz. Bu noktada da üretimin yüzde 100 kapasite ile ne zaman yeniden hayata geçeceği, otomotivde çarkların dönmeye başlaması için belirleyici olacak.” Yetkili satıcılar için bir takım önlemler aldıklarını kaydeden Çağdaş “Müşterilerimizin ve ailelerinin sağlığını korumak için araçlarının tüm bakım işlemlerine ait faaliyetleri yetkili satıcılarımız üstleniyor. Kapıdan Al – Kapıya Teslim uygulaması ile müşterilerimizin araçlarını vale hizmeti ile istedikleri yerden alıp istedikleri yere teslim ediyorlar. Ayrıca müşterilerimiz dilerse araçlarını dezenfekte edip evlerine teslim ediyoruz” diye konuştu. Satışlarda virüs etkisi

SIFIR SATIŞ OLSA BİLE ÇALIŞANLAR MAĞDUR OLMAYACAK

Toyota Türkiye Pazarlama ve Satış CEO’su Ali Haydar Bozkurt, ALJ grup olarak başta grup çalışanları ve aileleri, sonrasında temasta olunan müşteri ve üçüncü kişilerin güvenliği için alınan önlemlerden bahsetti. Bozkurt, şu anda satış ve kar etmek gibi hedefleri tamamen geri plana attıklarını vurguladı. Sadece müşterilerin mağdur olmaması için en temel hizmetleri mevcut şartlar altında devam ettirmeye çalıştıklarını söyledi. ALJ Türkiye olarak ‘iyi, kötü ve en kötü senaryolara’ göre planlamalar yaptıklarını da kaydeden Bozkurt “Bu sürecin en kısa sürede sona ermesini diliyoruz. En kötü senaryomuza göre, bugünden itibaren sene sonuna kadar satışlarımızın tamamen durduğu ve hiç bir gelir elde etmediğimiz bir ortam söz konusu olsa dahi, çalışanlarımızın ve ailelerinin mağdur olmaması için her ay ücretlerini ödeyecek şekilde planlamamızı yaptık. Bu süreçte kimseyi işten çıkarmayacağımız gibi, kimseyi zorunlu izne göndermeyeceğiz veya ücretsiz izin kullanmaya da zorlamayacağız” diye konuştu.

SÜREÇ BİTTİĞİNDE TALEPTE PATLAMA OLACAK

Ali Haydar Bozkurt, Maliye Bakanlığı tarafından başlatılan kısa çalışma desteğine başvurmayacaklarını da belirtti. Bozkurt şöyle devam etti: “Bu destekten öncelikle KOBİ büyüklüğündeki işletmelerin faydalanarak, çalışanlarını mümkün olduğunca korumaları beklenmektedir. Yarın bu durum düzeldiğinde; kayıpları telafi edebileceğiz. Ülkemizde son 2 senelik ertelenen talep vardı. Üzerine bu sürecin talebi de bindiğinde, pazarda çok ciddi artışlar olacaktır. Ancak dünya genelinde de ertelenen bir talep olduğunu düşünürsek bu iş ortadan kalktığı anda satış ve servislerde patlama olacağını gözlemlemek çok zor değil. O gün geldiğinde de, tecrübeli elemanlara ihtiyacınız olacaktır. Ayrıca, yıllardır birlikte çalıştığınız bu arkadaşlara ve onların ailelerine karşı sorumluluklarınız olduğunu da hatırlatmak isterim.”

NİSAN AYI DURMA NOKTASINDA

Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği Başkanı (OYDER) Murat Şahsuvaroğlu, otomotiv sektöründe 2020 yılı başından bu yana talebin arzdan fazla olduğu bir dönem yaşandığını ancak koronavirüs önlemleri nedeniyle nisan ayının en büyük durgunluğunun yaşanacağı ay olmasını beklediklerini söyledi. Şahsuvaroğlu, yılın ilk 3 ayındaki satışların önceden yapıldığını belirterek “Mart ayı dahil eski satışların teslimatları halen devam ediyor. Ancak Mart ayının 3. haftasından itibaren satışlar neredeyse durma noktasına geldi, servis hizmetleri de önemli ölçüde zayıflamış durumda. Muhtemelen Nisan ayında en büyük durgunluğu yaşamış olacağız, satışlar ve bağlantılar büyük ölçüde duracaktır” dedi.

Şahsuvaroğlu, şöyle devam etti: “2018 Ağustos ayından bu yana yaşanan sürece baktığımızda Otomotiv Yetkili Satıcıları önemli ölçüde sermaye kayıpları yaşadılar. Bayilerimiz şu aşamada hala tüm birikimlerini işlerine yatırarak ayakta kalmaya gayret ediyorlar. Yeni destek paketleri de bizi bir süre daha ayakta tutmaya yardımcı olacaktır. Şu aşamada yeni bir tahmin yapmamızı engelliyor. 2-3 ay hiç iş yapamayabilir ama süreç bittikten sonra yoğun bir iş potansiyeline de geçebiliriz.”