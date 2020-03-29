Satış sonrasına korona darbesi

OSS Başkanı Özalp “Son 2 haftalık dönemde, yedek parça toptan satışlarında yüzde 40, perakende mağazalarda ise yüzde 50’lik düşüşler gözlemledik. Bu rakam, tamirhane kısmında yüzde 55’i buluyor. İş hacmindeki düşüş trendinin daha da artmasını bekliyoruz” dedi.

Virüs etkisi sadece araç satışlarını değil satış sonrasını da vurdu. Otomotiv Satış Sonrası Ürün ve Hizmetler Derneği (OSS) Başkanı Ziya Özalp “Son 2 haftalık dönemde, yedek parça toptan satışlarında yüzde 40, perakende mağazalarda yüzde 50’lik düşüşler gözlemliyoruz. Bu rakam tamirhane kısmında ise yüzde 55’leri buluyor. İş hacmindeki düşüş trendinin daha da artmasını bekliyoruz. Kara yolu taşımacılığındaki daralma nedeniyle ticari araç bakımlarındaki düşüş daha fazla. İnsanların mobilitesinin azaldığı için hasar ve sigorta ihbarlarında da düşüş var” diye konuştu. yedek parça korona

YENİ DÜZENLEME YAPILMALI

Özalp: “Sektörümüzde nakit akışında ciddi problemler var. Sürecin uzaması birçok firmayı zor durumda bırakacak” dedi. Muhtasar ve Katma Değer Vergisi’nin 6 ay ertelenmesine yönelik karara değinen Özalp “Karar kapsamında sadece motorlu kara taşıtları imalatı ile toptan ve perakende satışını yapan firmaları kapsıyor. Bu araçlardaki yedek parçaları satan firmalar ise kapsam dışında tutuldu. Satış sonrası pazarda yer alan tüm firmaların da bu imkandan yararlandırılabilmesi için bir düzenleme yapılmalı.” yedek parça korona

OSS taleplerini şöyle sıraladı: