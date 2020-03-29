Satış sonrasına korona darbesi

OSS Başkanı Özalp “Son 2 haftalık dönemde, yedek parça toptan satışlarında yüzde 40, perakende mağazalarda ise yüzde 50’lik düşüşler gözlemledik. Bu rakam, tamirhane kısmında yüzde 55’i buluyor. İş hacmindeki düşüş trendinin daha da artmasını bekliyoruz” dedi.
Virüs etkisi sadece araç satışlarını değil satış sonrasını da vurdu. Otomotiv Satış Sonrası Ürün ve Hizmetler Derneği (OSS) Başkanı Ziya Özalp “Son 2 haftalık dönemde, yedek parça toptan satışlarında yüzde 40, perakende mağazalarda yüzde 50’lik düşüşler gözlemliyoruz. Bu rakam tamirhane kısmında ise yüzde 55’leri buluyor. İş hacmindeki düşüş trendinin daha da artmasını bekliyoruz. Kara yolu taşımacılığındaki daralma nedeniyle ticari araç bakımlarındaki düşüş daha fazla. İnsanların mobilitesinin azaldığı için hasar ve sigorta ihbarlarında da düşüş var” diye konuştu. yedek parça korona
YENİ DÜZENLEME YAPILMALI
Özalp: “Sektörümüzde nakit akışında ciddi problemler var. Sürecin uzaması birçok firmayı zor durumda bırakacak” dedi. Muhtasar ve Katma Değer Vergisi’nin 6 ay ertelenmesine yönelik karara değinen Özalp “Karar kapsamında sadece motorlu kara taşıtları imalatı ile toptan ve perakende satışını yapan firmaları kapsıyor. Bu araçlardaki yedek parçaları satan firmalar ise kapsam dışında tutuldu. Satış sonrası pazarda yer alan tüm firmaların da bu imkandan yararlandırılabilmesi için bir düzenleme yapılmalı.” yedek parça korona
OSS taleplerini şöyle sıraladı:
- 15 gün süreyle işletmeler için resmi tatil ilan edilmeli. Çalışanlara ücretsiz izin uygulanması halinde işsizlik fonundan devlet desteği sağlanmalı.
- KOBİ kredilerinin geri ödemeleri minimum 90 gün ertelenmeli.
- Nakit akışı için ücret ve enerji ödemelerinde kullanılmak üzere % 0 faiz ya da 1 yıl geri ödemesiz kredi ihtiyacı giderilmeli.
- KOBİ’ler için yeni bir KGF paketi sunulmalı.
- Belirli bir çalışan sayının üzerindeki işletmelere, işyeri hekimine zimmetlenmek üzere test kiti temin edilmeli.
- Muhtasar, Gelir Vergisi, SGK, İş Veren Primi ve Enerji (elektrik ve doğalgaz) ödemelerinin minimum 90 gün ertelenmeli.
- 2020 senesi için işletmelerimize KDV istisnası uygulanmalı.
- İthalat ve gümrük rejimindeki bürokratik adımların kolaylaştırılması, TSE ve bazı ülkelerden ithalat sırasında alınan ek vergilerin bu yıl için yeniden düzenlenmeli.
- Uzaktan çalışmaya imkan sağlayacak sosyal güvenlik kurallarının oluşturulmalı.