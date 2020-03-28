Toyota Türkiye’den #evdekal çağrısı

Toyota, “önce insan” felsefesini reklam filmine dönüştürerek herkesi evde kalmaya davet ediyor. Toyota #evdekal ile milyonlara sesleniyor.

Toyota, bir yandan hızlı bir şekilde evden çalışma, bayi ve servislerde randevulu çalışma sistemi gibi uygulamaları devreye soktu. Çalışanlarının ve müşterilerinin sağlığını en üst düzeyde korumaya devam etti. Bir yandan da koronavirüs salgını sürecine sosyal kampanya ile destek veriyor. toyota #evdekal

ŞİMDİ AYRILALIM Kİ, GÜÇLENEREK

BİR ARAYA GELELİM

Tüm devlet birimlerinin yanı sıra sanatçılardan sporculara kadar dört bir yandan evde kal çağrıları yapılıyor. Toyota Türkiye de hazırladığı reklam filmi ile sürece destek oluyor. “Şimdi ayrılalım ki, güçlenerek bir araya gelelim” sloganıyla yayınlanan reklam filminde Toyota herkesin üzerine düşeni yapması için çağrıda bulunuyor. Reklam filmi Toyota Türkiye’nin sosyal medya adreslerinden ve ulusal kanallardan izlenebilecek.

TOYOTA BAYİLERİ RANDEVULU ÇALIŞIYOR

Toyota, Türkiye’deki tüm bayilerinde koronavirüs salgınının önüne geçmek, çalışanların ve müşterilerin sağlığını en üst düzeyde korumak amacıyla “randevulu çalışma sistemine” geçiyor. Buna göre; bayilerin çalışma saatleri yeniden düzenlendi, satış ve servis ekiplerinin farklı gruplara ayrılmasıyla, bayi çalışanlarının günlük çalışma saatleri de yarıya indirildi. Toyota’nın Türkiye’ye yayılmış 59 bayisinde devreye alınan sisteme göre showroom ve servis kabul alanlarına aynı anda en fazla 2 müşteri kabul edilecek ve müşteriler arasında en az 1 metrelik mesafenin korunmasına dikkat edilecek. Bayilerde gerçekleştirilecek işlemler sırasında tüm araçlar periyodik olarak dezenfekte işleminden geçecek ve çalışanlar ile müşteriler arasında en az 1 metrelik sosyal mesafe korunacak.

SANAYİ TARAFI DA ÜRETİME ARA VERMİŞTİ

Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye, üretime ara veriyor. Talep artışına bağlı olarak üretim hattı düzenlemeleri, planlı bakım, onarım ve revizyon çalışmaları yapılacak. Bu nedenle 5-7 Mart 2020 tarihleri arasında üretime ara verecek. Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye çalışanlarının büyük çoğunluğu söz konusu tarihler arasında yıllık ücretli izinlerini kullanacakken, fabrikada sadece bakım, onarım ve revizyon çalışmalarında görev alan personeller bulunmaya devam edecek.