OtoKonfor, tek bir akıllı telefon uygulamasıyla, hali hazırda 15 farklı hizmeti bir araya getiriyor. Yeni model ile periyodik araç bakımından lastik değişimine, vale hizmetinden çekici yardımına, yerinde yıkamadan araç alım satım danışmanlığına hizmet veriliyor.

OtoKonfor, sürücülerin araçları için ihtiyaç duyabileceği tüm hizmetleri bir telefon kadar yakınlaştırıyor. Yakın zamanda akıllı telefonlarla Google Play Store ve IOS App Store’dan; cam değişimi, hasar onarım, kiralık araç, yolda lastik hizmeti, lastik oteli, mekanik garanti sigortası, muayene hizmeti, yıkama ve kuaför, yerinde periyodik bakım, yolda arıza onarım, otopark ödeme, yakıt ödeme alternatifi, araç alım-satım hizmeti, tüm hizmet hatırlatma modülleri (vergi, sigorta, muayene, lastik, periyodik bakım), aracımı bul, periyodik araç bakımı, arıza onarımı, lastik değişimi, vale hizmeti, çekici çağırma hizmeti, akü takviyesi, yerinde yıkama ve detaylı oto kuaför, oto ekspertiz, mini onarım, oto çilingir çağırma, boyasız göçük düzeltme vb. hizmetlere ulaşılabilecek.

BEYAZ YAKA OTOMOBİLE VAKİT AYIRAMIYOR

İstanbul gibi büyük şehirlerde sürücülerin araçlarına vakit ayıramadığını söyleyen OtoKonfor Kurucu Ortağı ve CEO’su Timur Selçuk Turan “Özellikle beyaz yakalı çalışanlar, kadınlar ve genç sürücüler ya araçlarına vakit ayıramıyor ya da ayırmak istemiyorlar. Geliştirdiğimiz uygulama ile sürücülere sadece otomobillerinin keyfini sürmek kalacak. Zahmet gerektiren tüm işlemleri OtoKonfor üstleniyor. Üstelik verilen tüm hizmetlerde güvence ve garanti vererek arkasında duruyoruz. Hizmet sayımızı yıl sonuna kadar 40’a çıkarmayı hedefliyoruz.” dedi.

BİRÇOK HİZMET ÜCRETSİZ

Android ve IOS işletim sistemine sahip telefonlara yönelik geliştirilen uygulama, tamamen ücretsiz olarak kullanıma sunuluyor. Uygulama üzerindeki birçok hizmet ücretsiz olarak kullanılabilirken, ihtiyaca göre “kullandıkça ödenebilen” hizmetler de var. Turan “Uygulama sadece araç sahiplerine yönelik değil. Araç satın almak isteyenler için de araç alım danışmanlığı verebiliyor ve size en uygun aracı bulup satın alma süreçlerinde yanınızda oluyor. Yine kullandığınız aracı satmak isterseniz, satış danışmanlığı desteği de veriyor. Aracın ilk alımından satışına kadar tüm hayat çizelgesini yöneten bir altyapı oluşturduk. Tüm süreçlerde sürücünün her zaman yanındayız. Üstelik talep, randevu, ödeme, faturalandırma aşamalarının hepsi online sistem üzerinden ilerliyor.” şeklinde devam etti.