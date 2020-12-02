Otomobil ve ticari araç satışları Kasım 2020’de 80 bin 141 adede ulaştı. Toplam araç satışları ise Ocak-Kasım 2020 döneminde 700 bin adede oldukça yakın. Kasım ayının en çok satan araç markası Fiat olurken, modelde de Egea dikkat çekti.

ALİ YILDIRIM

Otomotivin Kasım 2020 karnesi belli oldu. Kasım ayında araç satışları 10 yıllık ortalamalara göre paralel bir seyir izledi. Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) Kasım veriler artı yönde. Geçen yıla göre, otomobil ve hafif ticari araç pazarı kasım ayına göre yüzde 37,8 arttı. Pazar sadece kasım ayında 80 bin 141 adet olarak gerçekleşti. Kasım ayında otomobil satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 34,6 artarak 64 bin 357 adet oldu. Hafif ticari araç pazarı yüzde 52,2 artarak 15 bin 784 adet olarak kaydedildi.

PAZAR 668 BİN ADEDİN ÜZERİNDE

Otomobil ve hafif ticari araç pazarı, 10 yıllık Kasım ayı ortalama satışlara göre yüzde 1 arttı. Otomobil pazarı, 10 yıllık Kasım ayı ortalama satışlara göre yüzde 7,4 artış gösterdi. Hafif ticari araç pazarı, 10 yıllık Kasım ayı ortalama satışlara göre yüzde 18,7 azaldı. Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, 2020 yılı Ocak-Kasım döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 72,0 artarak 668 bin 495 adet olarak gerçekleşti. Otomobil satışları, 2020 yılı on bir aylık dönemde geçen yıla göre yüzde 67,3 oranında artarak 529 bin 388 adet olurken, hafif ticari araç pazarı da yüzde 92,8 artarak 139 bin 107 adede ulaştı. 2019 yılının tamamında Türkiye’de otomotiv ve hafif ticari araç pazarında toplam satış 479 bin 60 adet olarak kaydedilmişti.

KASIM AYININ EN ÇOK SATAN MARKASI

Kasım ayının en çok satan markaları da belli oldu. Otomobil ve hafif ticari araç modellerinin dahil olduğu dönemde lider Fiat. 13 bin 966 adetle lider olan Fiat’ı, 11 bin 18 adetle Ford takip ediyor. Listenin üçüncü sırasında ise 9 bin 583 adetle Renault bulunuyor. Volkswagen 5 bin 972 adetle dördüncü sırada iken, Toyota 4 bin 684 adetle ilk 5’te. Listenin devamı ise Peugeot, Citroen, Hyundai, Opel ve Dacia olarak devam ediyor.

EN ÇOK SATILAN OTOMOBİL MODELİ

Yerli üretim modelleri kasım ayında da zirvedeki yerini korudu.

Kasım ayının lider modeli 8 bin 854 adetle Fiat Egea olmuş.

ODD verilerine göre, listenin ikinci sırasında 5 bin 704 adetle Renault Megane var.

Toyota Corolla 3 bin 792 adetle ilk üçte yer alıyor.

Hemen onu takip eden Honda Civic 2 bin 660 adetle dikkat çekti.

Listenin 5’inci sırasında 2 bin 495 adetle Renault Clio var. Listenin devamında da sırasıyla şu modeller yer alıyor.

Dacia Duster

Volkswagen Polo

Volkswagen Passat

Ford Focus

Peugeot 2008 dikkat çekiyor.