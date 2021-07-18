B planı tıkır tıkır işliyor

Otomobilde tercihler her geçen gün değişirken yeni SUV modeller dikkat çekiyor. HB’den bozma SUV modellere talep her geçen gün artıyor. Fakat artan kur, faizler ve ÖTV üçgeninde sadece talep değil fiyatlar da yükseliş kaydediyor. Bugün ortalama 2015 model bir C-SUV sahibi aracının yeni modelini alamayınca segment küçültmek zorunda kalıyor. Bu tablo verilerle de çok rahat kanıtlanıyor. 2021’in ilk 6 ayında 2019’a göre, C-SUV yüzde 150 büyürken, B-SUV’de tablo yüzde 500’lere dayanıyor.

ALİ YILDIRIM

Otomobilde yeni SUV modeller her geçen gün daha fazla tercih ediliyor. E segmenti ile başlayan SUV çılgınlığı C segmentiyle biraz daha orta sınıfa inince tercihler bu modellerden yana oldu. Tüm dünyada C-SUV ile başlayan değişim, markaları bu modellerin üretimine yönlendirirken ortaya birden kompakt SUV’ler çıkmaya başladı. Dünyada trend belki değişmedi fakat, Türkiye’de işler çoktan değişti. Artan kur, faizler ve vergi üçgeni yeni bir otomobil almayı adım adım uzaklaştırdı.

EN UCUZ ARACIN FİYATI 2 YILDA 80 BİN LİRA ARTTI

2019 yılında en ucuz otomobile yaklaşık 70 bin liraya sahip olabilirken, şimdi en az 150 bin lirayı gözden çıkarmak gerekiyor. Kurun rekorlara imza atması ve ÖTV baremlerindeki artış kompakt SUV segmentinde de fiyatları 400 bin liranın üzerine taşıdı. Otomobilini yenilemek isteyen tüketici fiyatlar karşısında şoka girdi. Bayice aracının yenisini almaya giden kullanıcı bir alt segment SUV ile geri çıktı. Bunu gören üreticiler de B-SUV ve crossover modellere ağırlık vermeye başladı.

BÜTÇESİ KISITLI OLAN MİNİK SUV’A DÖNÜYOR

Geçmiş yıllarda C-SUV’de çeşitlilik oldukça fazla iken şimdi bu ağırlık B-SUV’lara kaydı. Birçok marka bu segmentte birden fazla modeli tüketiciye sunarken, segment düşüren tüketiciye daha fazla tercih imkanı sunuluyor. 2019 yılında satışların seyri oldukça düşüktü fakat, 2021’in Haziran’ı ile kıyaslandığında oranlar bir hayli değişik. 2021 Haziran ayında 2019’un aynı dönemine göre, B-SUV satışları yüzde 500’e yakın artış kaydederken, C-SUV’de bu oran 2 yılda yüzde 150 olarak gerçekleşti. Bu süreçte hem model sayısı hem de fiyatlar arttı. Yükselen fiyatlar karşında B planına geçen üreticilerin böylece planı tıkır tıkır işliyor. ODD verilerine göre yılın ilk yarısında, Türkiye’de en çok satan B-SUV Peugeot 2008 oldu. Onu Opel Crossland, Seat Arona, Skoda Kamiq ve Sandero Stepway takip etti.