BMW M’den bir ilk: Hibrit motorlu XM

BMW iX modelinden sonra şimdi de daha önce konseptini tanıttığı XM modelini sundu. M modellerinde bir ilki yaşayan BMW XM’de tahinde ilk defa hibrit motor kullanacağını açıkladı.

BMW iX modelinden sonra şimdi de daha önce konseptini tanıttığı XM modelini sundu. M modellerinde bir ilki yaşayan BMW XM’de tahinde ilk defa hibrit motor kullanacağını açıkladı. BMW Group’un Amerika’daki Spartanburg Fabrikası’nda 2023’ün ilk çeyreğinde üretimine başlanacak olan BMW XM, plug-in hybrid elektrik motoruna eşlik eden 4.4 litre hacminde, V8 silindirli, M TwinPower Turbo beslemeli içten yanmalı motora sahip. M ruhunu yansıtan yüksek devir çevirme karakteriyle fark yaratan BMW XM, M HYBRID motor teknolojisi ve 8 ileri M Steptronic şanzımanıyla 0’dan 100 km/s hıza sadece 4.3 saniyede ulaşıyor. Tamamen elektrikle 82-88 km gidebilen ve 140 km/s hıza kadar emisyonsuz bir sürüş sunan BMW XM, karma olarak 1.5-1.6 lt/100 km yakıt tüketimiyle dikkat çekiyor.

İÇ MEKAN OLDUKÇA ZENGİN

Üç boyutlu prizma yapısına ve göz alıcı aydınlatmaya sahip tavan döşemesi BMW XM’in içindeki atmosferi tamamen farklı bir noktaya taşıyor. Yeni Vintage Deri ile kaplı gösterge ve kapı panelleri için dört farklı donanım çeşidi sunuluyor. BMW XM, M modellerine özgü BMW Kavisli Ekran (Curved Screen) ile vites değiştirme ışığı dahil tüm sürüşle ilgili detayları 12.3 inç boyutundaki yeni grafiklere sahip gösterge ekranıyla sürücüsüne yansıtıyor. Araç kurulumu ve lastik durumu gibi M otomobillerine özel widgetlar ise 14.9 inç büyüklüğündeki multimedya ekrandan görülüyor. BMW XM, BMW Operating System 8 ile birlikte geliyor. M otomobillerine özgü bilgilerin de yer aldığı Head-Up Display, BMW Personal Asistant ve BMW Curved Screen bu sistemin çatısı altında buluşuyor. Ayrıca bu sistem Apple CarPlay ve Android Auto destekliyor. BMW XM’de tavana monte edilmiş hoparlörlere sahip Bowers&Wilkins ses sistemi otomobilin iç mekan tasarımını bir üst düzeye taşırken; BMW Group’un film müziği bestecisi Hans Zimmer’in M HYBRID sürüşü için özel olarak geliştirdiği BMW IconicSounds Electric ile BMW XM’in sürüş keyfi daha da artırıyor.

İSTER PERFORMANS İSTER KONFOR

BMW XM kabininde sunduğu benzersiz konfor ve üstün sürüş keyfini M’e özel geliştirilmiş altyapısından alıyor. Otomobilin bulunduğu segment ötesinde bir tecrübe sunan bu teknoloji sürücülerin M Setup menüsünü kullanarak kendi sürüş karakterine göre ayar yapmasına da imkan tanıyor. Şehir içi kullanımdan engebeli arazi yollarına, otoyol sürüşünden ağır zeminde maksimum hareket kabiliyetine ve daha farklı şartlarda M dinamizmini sunan bu gelişmiş sistem aktarma organlarıyla son derece güvenli biçimde çalışarak en üst düzeyde yol tutuş kabiliyeti oluşturuyor.

4.4 LİTRELİK HYBRID V8

Yeni geliştirilmiş 4.4 litrelik, V8 silindirli, TwinPower Turbo beslemeli içten yanmalı geleneksel motor 489 beygir güç üretirken, 8 ileri M Steptronic şanzımana monte edilmiş elektrik motoru 197 beygir güç çıkışına sahip. M tarihinde bir ilk olan M HYBRID ünite böylelikle toplamda 653 beygir ve 800 Nm’ye ulaşan bir güç çıkışı elde ediyor. Motorlar arasında akıllıca yönetilen güç etkileşimi ile tüm sürüş modlarında M departmanına layık bir performansın ortaya çıkması sağlanıyor. İlk hareket anından itibaren hissedilen elektrik ve içten yanmalı motorun açığa çıkarttığı gücün kombinasyonu sayesinde BMW XM 0-100 km/s hızlanmasını sadece 4.3 saniyede tamamlıyor. Bu esnada sekiz silindirli bir motor için nadir görülen duygusal çekiciliğe sahip enerji yüklü bir film müziği BMW XM’e eşlik ediyor.

EGZOZLAR KONTROL EDİLEBİLİYOR

İlk defa bir M otomobilinde kullanılan asimetrik şekilli egzozlar, elektronik olarak kontrol edilebiliyor. 2023’ün son çeyreğinde BMW XM’in ürün gamında yerini alması planlanan BMW XM LABEL RED ise bu serinin en güçlüsü olacak. BMW XM LABEL RED toplamda ürettiği 748 beygir güç ve maksimum 1000 Nm’ye varan tork değeriyle SAV segmentindeki dengeleri değiştiriyor.