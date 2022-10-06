Citroen’den yeni konsept ‘OLI’

Citroën, Ami ile yakaladığı başarıyı oli ile devam ettirmeyi amaçlıyor. Citroën, oli’yle birlikte ulaşımı eğlenceli, uygun maliyetli, çevreye karşı sorumlu ve çok amaçlı hale getirmek için yenilikçi Ami’yı esas alıyor.

Citroën, Ami ile yakaladığı başarıyı oli ile devam ettirmeyi amaçlıyor. Citroën, oli’yle birlikte ulaşımı eğlenceli, uygun maliyetli, çevreye karşı sorumlu ve çok amaçlı hale getirmek için yenilikçi Ami’yı esas alıyor. Azaltılmış ağırlığı ve gelişmiş yapısıyla oli, geri dönüştürülmüş ve geri dönüştürülebilir malzemeler kullanılarak tasarlandı. Ulaşılabilirlik, dayanıklılık ve uzun ömürlü olmasıyla “sınıfının en iyi” Yaşam Döngüsü Değerlendirmesini hedefleyen oli, 400 km menzil için 1000 kg ağırlık hedefini yakalamayı amaçlıyor. 10 kWsa/100 km ortalama tüketim, 110 km/s maksimum hız ve yaklaşık 23 dakikada %20’den %80’e şarj, oli’yi elektrikli araç dünyasında bambaşka bir yere konumlandırıyor.