BMW Türkiye’nin gastronomi projesine ödül

BMW Borusan Otomotiv, bu yıl 3’üncüsü düzenlenen İstanbul Marketing Awards’ta BMWlicious gastronomi projesi ile iki ayrı ödüle layık görüldü.

“BMWlicious” projesi, yalnızca mutfak kültürleriyle değil, gıdanın doğal ve yerel üretimi konusunda da sahip oldukları vizyon ve aldıkları inisiyatifle gastronomi dünyasında fark yaratan Türkiye’nin en saygın şefleri Ali Ronay, Maksut Aşkar ve Şemsa Denizsel’in katılımlarıyla gerçekleşiyor. Türkiye’nin her köşesi ayrı cennet olan 7 bölgesini yeniden keşfeden şefler, geçtikleri her bölgenin özel ve gizli kalmış tatlarını harita üzerinde işaretliyor. “BMW ile Türkiye Gastronomi Yol Haritası” ve “Türkiye Lezzet Durakları” olarak adlandırılan bu bilgilere ise BMW Türkiye web sitesi ile BMW Türkiye mobil uygulamasından ulaşılıyor.

BMWlicious İLE BÖLGESEL TATLARI KEŞFETTİK

Gastronominin günümüzde mutfağın dışına çıkarak ekolojik ve sürdürülebilir tarım gibi geniş kapsamlı konuları da ele almaya başladığını belirten Borusan Otomotiv İcra Kurulu Başkanı Hakan Tiftik, “Türkiye’nin en saygın ve değerli şefleriyle yola çıktığımız, bölgesel tatların ve lokanta kültürünün keşfedilmesine destek olan BMWlicious projemiz ile İstanbul Marketing Awards jürisi tarafından bu iki değerli ödüle layık görülmenin gurur ve mutluluğunu yaşıyoruz. Bu başarıda emeği geçen şeflerimizi ve tüm çalışma arkadaşlarımı yürekten kutluyorum.” dedi.