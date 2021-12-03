BMW 420i Gran Coupe, geniş böbrek ızgarasıyla dikkat çekiyor. Araç, 170 bg güç ve 250 Nm tork üreten 1.6 litrelik 4 silindirli verimli benzinli motoruyla BMW genlerine yakışır bir performans ortaya koyuyor.

BMW 420i Gran Coupe, geniş böbrek ızgarasıyla dikkat çekiyor. Araç, 170 bg güç ve 250 Nm tork üreten 1.6 litrelik 4 silindirli verimli benzinli motoruyla BMW genlerine yakışır bir performans ortaya koyuyor. Yeni BMW 420i Gran Coupé; sürüş dinamikleri, keskin hatları, şık tasarımı ve iç mekandaki Premium detayları ile kullanıcılarına büyüleyici bir sürüş deneyimi sunmak üzere yollara çıkmaya hazırlanıyor. Yeni BMW 420i Gran Coupé’nin özgür karakteri, dış tasarımında da kendini belli ediyor. 4783 mm uzunluğu, 1852 mm genişliği ve 1442 mm yüksekliğiyle Yeni BMW 420i Gran Coupé, bir önceki nesline göre 143 mm daha uzun, 27 mm daha geniş ve 53 mm daha yüksek. Ayrıca 2856 mm uzunluğundaki aks mesafesi de önceki jenerasyona göre 46 mm daha uzun olmasıyla dikkat çekiyor. Yeni BMW 420i Gran Coupé ile genişleyen 4 kapılı coupé tasarımı, kullanıcılarına iç mekânda daha cömert ve çok yönlü bir alan sunuyor. 470 litrelik bagaj hacmine sahip modelin arka koltukları katladığında ise bu hacim 1290 litreye kadar çıkabiliyor.

YEKPARE BÖBREK TASARIMI

Yeni BMW 420iGranCoupé’ningeniş yekpare böbrek ızgarası ön tasarımının en önemli unsuru olarak kendini gösteriyor. Böbrek ızgarasınınyanlarında yer alanLED farlar modelin modern görünümünü kuvvetlendirirken, opsiyonel olarak BMW Laserlight da tercih edilebiliyor. Estetik L-şekilli ışık çubuklarına sahip karartılmış LED stopları ile Yeni BMW 420i Gran Coupé çarpıcı dış tasarımını tamamlıyor. Yeni BMW 420iGranCoupé’ninkeskin çizgilere sahip göz kamaştıran yan profili,sportif ve bir o kadar da zarif tasarımıyla dikkat çekiyor. Aynı zamanda, çerçevesiz kapı camları, yere yakın ve kaslı gövdesiYeni BMW 420iGranCoupé’ninsportifunsurları arasında yerini alıyor.

HARMAN KARDON SURROUND SES SİSTEMİ

Sunduğu üst düzey sürüş keyfiyle Yeni BMW 420i Gran Coupé, kullanıcılarını sürücü kapısından içeriye baktıklarında bir önceki jenerasyona göre tamamen değişen bir iç mekân ve en son teknoloji ürünü özellikleriile karşılıyor. Yeni BMW 420i Gran Coupé’nin yüksek şekilde konumlandırılan orta konsolu, kabin tasarımının merkez noktası. Orta konsolun yüksek pozisyonunun devamlılığı ise gösterge paneli ve kapı panellerinin de yüksek bir şekilde konumlandırılmasıyla sağlandı. Bu yüksek tasarım unsurları sayesinde sürücüler koltuğa oturduklarında, kendileriniadeta bir kozanın içindeymişçesine sıcak ve güvenli bir ortamda hissediyor. Yeni BMW 420iGranCoupé’ninopsiyonel olarak tercih edilebilen donanımları arasında iç mekân için gösterge panelinde Sensatec veya deri kaplama ve Harman Kardon Surround ses sistemi yer alıyor.

170 BEYGİRLİK BENZİNLİ

Yeni BMW 420iGranCoupé; 170 bg güç ve 250 Nmtork üreten 1.6 litrelik 4 silindirli verimli benzinli motoruyla BMW genlerine yakışır bir performans ortaya koyuyor. Ortalama 8.1-7.3 lt/100 km yakıt tüketim verisine sahip olan model;8.6 saniyede 0’dan 100 km/s hıza ulaşıyor. Yeni BMW 420iGranCoupé’ninneredeyse 50:50 olan dengeli ağırlık dağılımı ve üstün aerodinamik detayları yol tutuş yeteneklerini en üst seviyeye çıkarıyor. Gövde yapısındaki güncellemeler ve geliştirilen aerodinamik özellikler modelin sürtünme katsayısını bir önceki jenerasyonuna göre 0.02’i azaltarak 0.26 seviyesine taşıyor.

12,3 İNÇ’LİK EKRAN

En son teknolojileriyle dikkat çeken Yeni BMW 420iGranCoupé’de BMW Live Cockpit Professional standart olarak sunuluyor. 12,3 inç boyutunda dijital gösterge paneli ve 10,25 inç boyutunda yüksek çözünürlüklü multimedya ekranıyla BMW Live Cockpit Professional hem göze hem de kullanışlılığa hitap ediyor. Yeni BMW 420iGranCoupé’de bulunan BMW İşletim Sistemi 7 sayesinde sürücüler multimedya ekranının temalarını özelleştirebiliyor, BMW Akıllı Kişisel Asistan’a ulaşabiliyor.

M-SPORT TASARIMI

Türkiye’de M-Sport tasarım seçeneğiyle satılacak olan Yeni BMW 420iGranCoupé, sportif görünümlü dış parçalarının yanında, kullanıcısına standart olarak Elektrikli Cam Tavan, Isıtmalı Ön Koltuklar, Sürüş Asistanı ve Park Asistanı gibi üst düzey konfor ile kullanışlılığı bir arada sunuyor.