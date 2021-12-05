Citroen modelleri aralık kampanya

Citroen Aralık ayında da kampanya fırsatlarına devam ediyor. Citroën C5 Aircross SUV model ailesi 602 bin TL’den başlayan fiyatlarla yeni kullanıcılarıyla buluşuyor.

Citroen Aralık ayında da kampanya fırsatlarına devam ediyor. Kasım ayı pazar sonuçlarına göre 5’inci sırada yer alan ve ilk 11 ay toplamında ise 9’uncu sırada yer alan Citroën, 2021 yılının son ayında da sunduğu avantajlı kampanyaları dikkat çekiyor. Citroën C5 Aircross SUV model ailesi, ay boyunca nakit alımlarda 602 bin TL’den başlayan fiyatlarla yeni sahiplerini bekliyor. Citroën C3 modeli ise 50 bin TL için 12 aya varan vade ve %0,99 faizli kredi seçeneği sunulurken 264 bin TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor.Tasarım ve teknolojiyi bünyesinde buluşturan yeni Citroën C4 ise 352 bin TL’den başlayan dikkat çekici fiyatlarla satışa sunulurken, kredi kampanyasının geçerli olduğu donanım versiyonlarında 50 bin TL için 12 ay vade ve %0,99 faizli kredi imkânı sağlanıyor.

NAKİT ALIMA ÖZEL 9 BİN LİRA İNDİRİM

Yeni Citroën C4 sahibi olmak isteyenlere belirli donanım versiyonlarında nakit alımlara özel 9 bin TL’ye varan indirim imkânı sağlanıyor.Güçlü görünümü, çok yönlülüğü, sürüş güvenliği ve sürüş konforunu destekleyen gelişmiş teknolojileriyle, segmentinin en geniş iç mekanıyla birlikte en iyi arka koltuk ve baş mesafesine sahip olan yeni Citroën C3 Aircross SUV, nakit alımlarda 429 bin TL’den başlayan fiyatlarla Aralık ayında yeni sahiplerine kavuşmayı bekliyor.Tasarım, pratiklik ve modülerlik açısından yenilikçi çözümler sunan ve multimedya özellikleriyle sürüş keyfini artıran yeni Citroën Berlingo Kombi,35 bin TL için 12 ay vade ve 0 faizli ya da 70 bin TL için 12 ay %0,89 faizli kredi imkânıyla Aralık ayı boyunca kullanıcılarla buluşuyor. Yeni Berlingo Kombi, 333 bin TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor.