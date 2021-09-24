Borusan Oto, ilk BMW Store konsept tesisini açtı

Borusan Oto, BMW Store adını verdikleri yeni konsept tesisiyle Diyarbakır ’da BMW ve BMWi Yetkili Satıcısı olarak hizmet vermeye başladı.

Borusan Oto Diyarbakır, BMW Store ile açıldı. Açılış töreninde konuşan Borusan Otomotiv İcra Kurulu Başkanı Hakan Tiftik, dünyanın sayılı konsept tesislerinden olan BMW Store’u, Diyarbakır’a taşıyarak bu ayrıcalıklı deneyim merkezini Diyarbakır’da hayata geçirmenin gururunu ve heyecanını yaşadıklarını belirtti. “Otomotiv sektörü gerek ürün gerekse hizmet tarafında önemli bir dönüşüm geçiriyor. Elektrikli otomobiller her gün hayatımıza daha fazla girerken, bir yandan da internet üzerinden satış sistemine alışmaya başladık bile. Ancak bununla birlikte bir otomobile dokunmak, test sürüşü yapmak, sesini ve hatta kokusunu duymak karar aşamasının en önemli faktörleri olmaya devam edecek. Bu yenilikçi tesis, otomobil tutkunlarını hayallerindeki BMW modelleriyle şehir merkezinde kolayca buluştururken, aynı zamanda alışık oldukları Borusan Otomotiv kalitesi ve güvencesiyle de çok özel deneyimler vaat ediyor. Borusan Oto Diyarbakır gibi yeni ve modern showroom örneklerini önümüzdeki günlerde Denizli ve Trabzon’daki yatırımlar takip edecek. Otomotiv perakendeciliği açısından da önemli bir dönüm noktası olduğuna inandığım bu tesisin Diyarbakır’a ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

HİZMET NOKTASI 11’E ÇIKTI

Borusan Oto Genel Müdürü Simay Alsan, Diyarbakır ile birlikte Borusan Oto’nun hizmet verdiği il sayısının 7’ye, hizmet noktasının ise 11’e yükseldiğini belirterek; “Diyarbakır’ın en merkezi noktalarından birinde yaptığımız bu yatırımı tamamlayarak, BMW’nin en yeni showroom konseptiyle Borusan Oto Diyarbakır’ı hizmete açmaktan mutluluk duyuyoruz. Bu yeni konsept BMW showroomumuzla, Diyarbakır’la birlikte Mardin, Elazığ, Batman gibi çevre illerdeki BMW tutkunlarına da daha yakın olmayı amaçlıyoruz. Tesisimizde BMW’nin elektrikli modellerini de Diyarbakırlıların beğeni ve deneyimine sunuyoruz. Ayrıca şarj istasyonumuzla da şehirdeki önemli bir ihtiyacı karşılıyor olacağız. Yakın gelecekte hayatlarımıza daha da fazla girecek olan elektrikli mobilite kavramına hazırlanmak için Borusan Oto olarak yatırımlarımıza devam ediyoruz. Tüm hizmet noktalarımızda olduğu gibi Diyarbakır’da da müşterilerimize en iyi deneyimi sunmak en önemli odağımız olacaktır” dedi.

YENİ BMW M5 CS DİYARBAKIR’DA

Olağanüstü 635 beygir gücü ile 0’dan 100 km/saate yalnızca 3,0 saniyede çıkan Yeni BMW M5 CS, Borusan Oto Diyarbakır’ın açılışında görücüye çıktı. Davetlilerden büyük ilgi gören Yeni BMW M5 CS, bugüne kadar sunulan en güçlü BMW M5 Sedan modelini temsil ediyor. Ayrıca lüksü performansla birleştiren BMW 840d Gran Coupé ve Tamamen Elektrikli BMW iX3 de açılışta sergileyen diğer modeller oldu. Yeni BMW iX3, BMW’nin elektrikli mobilite alanındaki en yeni temsilcisi olarak dikkat çekiyor.