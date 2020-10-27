Borusan Otomotiv Motorsport Pilotları milli marş dinletti

Spa Francorchamps’ta gerçekleştirilen GT4 European Series’in beşinci ayak yarışlarında ikinci sıradan start alan Yağız Gedik’in başarısını, pit stopta otomobili devralarak damalı bayrağı grubunda birinci sırada gören Cem Bölükbaşı devam ettirdi. İki genç pilot hem podyumda Milli Marşımızı çaldırttı hem de Borusan Otomotiv Motorsport’un şampiyonada iddiasını devam ettirdi.

GT4 European Series’i iki adet BMW M4 GT4 otomobille takip eden Borusan Otomotiv Motorsport (BOM), geçtiğimiz hafta sonu sporcuları Cem Bölükbaşı, Yağız Gedik, Fatih Ayhan ve İbrahim Okyay ile Belçika’nın efsanevi Spa Francorchamps Pisti’ndeydi. Imola, Misano, Nürburgring ve Zandvoort ayaklarında elde ettiği toplam 9 podyum derecesi ile adından söz ettiren BOM, bu seriyi devam ettirmek için piste çıktı ve zorlu koşullara rağmen başarılarına yenilerini ekleyerek geri döndü.

Geçtiğimiz hafta sonunda gerçekleşen yarışlarda, yağışlı ve değişken hava koşulları alınması gereken kararları bir hayli zorlaştırdı. Deneyimli BOM ekibi test seanslarından itibaren aldığı doğru karar ve stratejiler ile tam bir takım ruhu sergilerken, Brüksel Başkonsolosu Sayın Umut Deniz’in ziyareti de pilotlara moral oldu.

Spa Francorchamps’ta gerçekleştirilen GT4 European Series’in beşinci ayak yarışlarında pistlere yeniden dönen BOM’un deneyimli pilotu Fatih Ayhan, direksiyonu İbrahim Okyay ile paylaştı. Fatih Ayhan uzun bir aradan sonra Cuma günü gerçekleşen ilk yarışta start aldı ve çıkarttığı istikrarlı performans ile pit stopta direksiyonu İbrahim Okyay’a devretti. Grubunda üçüncü olarak finiş gören ekip, BOM’un bu sezon aldığı onuncu podyum derecesine imza attı ve takımlar şampiyonası için önemli puanlar alarak podyumda bayrağımızı dalgalandırdı.

Cumartesi günü gerçekleşen ikinci yarışa çok iyi başlayan ve ikinci durumda iken önünde spin atan araçla temas eden İbrahim Okyay pite girmek ve aldığı hasar sebebiyle yarışı terk etmek zorunda kaldı.

Aynı yarışta attığı başarılı sıralama turları ile grubunda ikinci, genel klasmanda altıncı olarak start alan Yağız Gedik ve yarışın ikinci yarısında direksiyona geçerek yüksek temposu ile dikkat çeken Cem Bölükbaşı damalı bayrağın altından birinci olarak geçti. İki genç pilot bu sezon kazandıkları ikinci zafer ile Belçika’da marşımızı dinletti. BMW M Customer Racing’in tebriklerini de alan BOM ekibi, BMW’nin global sitesinde de adından söz ettirmeyi başardı.

Şampiyonada 3 puan farkla üçüncü durumda olan Cem ve Yağız, 13-15 Kasım tarihlerinde gerçekleşecek olan serinin son ayağı Fransa-Paul Ricard yarışlarına grup ikinciliğini hedefleyerek çıkacak. 4. sıradaki İbrahim Okyay’ın hedefi ise 3. lüğe yükselmek olacak.

Borusan Otomotiv ana sponsorluğunda yarışan Borusan Otomotiv Motorsport’un diğer sponsorları arasında Shell, Borusan Lojistik ve Glasurit yer almaktadır.