Brisa ilk çeyrekte büyümeye devam etti

Brisa ilk çeyrek bilanço sonuçlarını açıkladı. FAVÖK büyüklüğünü geçen yılın aynı dönemine göre 2 katına çıkardı. Ciroda ise %47 artış gerçekleştirdi. Şirketin FAVÖK büyüklüğü 394 milyon TL’ye ulaştı.

Brisa ilk çeyrek bilanço sonuçlarını açıkladı. Brisa, 1 Ocak-31 Mart 2021 dönemine ait finansal sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı. Şirket, yılın ilk çeyreğinde, geçen yılın aynı dönemine göre FAVÖK büyüklüğünü 2 katına çıkardı. Şirketin toplam cirosu, geçen yılın aynı dönemine göre %47 artışla 1,5 milyar TL olarak gerçekleşti. Şirketin FAVÖK büyüklüğü 394 milyon TL’ye ulaştı. Net karı ise geçen yılın aynı dönemine göre 3,7 katına çıkarak 282 milyon TL oldu. Aynı dönemde, ihracatı tonaj bazında %36, ihracat satış gelirleri ise dolar bazında %31 artış gösterdi. Şirketin güçlü performansında, dengeli işletme sermayesi yönetimi, başarılı kanal ve ürün portföyü yönetimi etkili oldu. İşletme sermayesi devir hızı, 2021 ilk çeyreğinde 18 seviyesine ulaştı.

DENGELİ BÜYÜMEYİ SÜRDÜRDÜK

Brisa’nın 2021 birinci çeyrek performansını değerlendiren Brisa CEO’su Haluk Kürkçü; “Halen devam eden pandemi koşullarında, çalışanlarımız ve tüm paydaşlarımızın sağlığını ve güvenliğini önceliğimize alarak operasyonlarımıza devam ediyoruz. Küresel ve yerel pazardaki zorlu koşullar altında, stratejik önceliklerimize odaklanarak yılın ilk çeyreğinde dengeli büyümemizi devam ettirdik. İzmit ve Aksaray’daki fabrikalarımız, yerli üretim ve ARGE gücümüz, 3000’e yakın çalışanımız ve güçlü bayi ağımız ile değer oluşturmaya odaklanıyoruz. Yurtiçi pazarlarda, müşterilerimizin değişen ihtiyaçlarına, mobil ve yerinde hizmetlerle yanıt vererek fayda sağlıyoruz.

HIZLI SERVİS ZİNCİRİ OTOPRATİK

“Hızlı bakım ve servis zincirlerimiz Otopratik ve Propratik mağaza ağımızı güçlendirme yatırımlarına devam ediyoruz. Bu dönemde yurtdışı pazarlarda da çalışmalarımıza ivme kazandırdık. Lassa markamız ile Orta Doğu, Bağımsız Devletler Topluluğu ve Batı Avrupa bölgelerinden toplam 14 ülkede Pazar payı artışı gerçekleştirdik. Global araç üreticilerine orijinal ekipman ürün tedariği çalışmalarımızı güçlendirecek ARGE çalışmalarımızı hızlandırdık. Tüm bunları yaparken, ekonomik, sosyal ve yönetişim anlamında sorumluluklarımızı yerine getirmek bu dönemde en büyük önceliğimiz. Şirketimizde bu başarıları mümkün kılan çalışanlarımıza, iş ortaklarımıza ve hissedarlarımıza teşekkür ediyorum.” dedi.