Bugüne kadar üretilen en iyi otomobil

Renault C SUV’de yeni bir model olan Austral ile devam edecek. Markanın bugüne kadar ürettiği en iyi otomobil olarak lanse edilen Renault Austral’ın lansmanı Gökçeada’da gerçekleşti.

Renault C SUV’de yeni bir model olan Austral ile devam edecek. Markanın bugüne kadar ürettiği en iyi otomobil olarak lanse edilen Renault Austral’ın lansmanı Gökçeada’da gerçekleşti. Yeni Renault Austral, duyguları harekete geçiren silüeti ve özenle şekillendirilen güçlü çizgileriyle yüksek kalite algısı sunuyor. 3D derinlik efektli yüksek teknoloji arka farları ve ön farlarda elmas şeklinde desenler gibi detaylarla da Renault’nun yeni ‘duygusal teknoloji’ tasarım ilkeleriyle birleşiyor. Dikkat çekici, atletik ve aynı zamanda zarif bir dış tasarıma sahip Yeni Renault Austral, dışarıdan bakıldığında ideal gövde orantısı ile ferahlık hissi veriyor. Esprit Alpine versiyonuna özel atletik görünümü vurgulayan Saten Mineral Gri renk seçeneği bulunan Yeni Renault Austral; Sedef Beyaz, Alev Kırmızı, Demir Mavi, Yıldız Siyah ve Mineral Gri gövde renkleriyle de satışa sunuluyor. Yeni Renault Austral, Techno Esprit Alpine versiyonunda elmas kesimli Daytona Siyahı 20” alaşım jantlar sunulurken, tüm jant modellerinin merkezinde yeni Renault logosu yer alıyor.

YENİ NESİL İÇ MEKAN

Yeni Austral, 564 cm2 OpenR Link bilgi-eğlence sistemiyle sürüş keyfinden ödün vermeden herkes için en iyi teknolojiyi içeriyor. 12,3” dijital gösterge ekranı, geliştirilmiş 3 boyutlu araç grafiklerine ek olarak sürüş destek sistemleri uyarılarını da ekrana yansıtıyor. Kendi kendini ayarlayan parlaklık ve optimize edilen yansıtma özellikleri sayesinde, OpenR ekranı iç mekâna daha teknolojik, daha şık ve daha çekici bir görünüm kazandırıyor. Yeni Austral şık ve modern yapılı orta konsoluyla sürücü ve ön yolcunun yaşam alanlarını net bir şekilde ayırıyor. Pratik bir depolama alanına sahip ileri geri ayarlanabilir el desteği, 9” OpenR bilgi-eğlence ekranını konforlu bir şekilde kumanda etmenizi sağlarken ayrıca telefonunuzu kablosuz şarj edebileceğiniz bir alan olarak da işlev görüyor.,

ARKADA GENİŞ YAŞAM ALANI SUNUYOR

Renault’nun ‘yaşanası otomobiller’ yaklaşımına sahip Yeni Austral, tüm aileyi rahat ettirecek şekilde tasarlandı. Kendi kategorisinde öne çıkan geniş diz mesafesiyle arka bölüm konforu üst seviyeye çıkarılıyor. Koltuk sırası 16 cm kaydırıldığında, daha geniş bir bagaj alanı elde ediliyor. Koltuklar gerideyken bagaj hacmi 500 dm3 VDA olup, elektrikli bagaj kapağı kullanım kolaylığı sunuyor. Koltuklar 16 cm ileri kaydırıldığında bagaj hacmi 575 dm3 VDA’ya yükseliyor. Arka koltuk sırası katlandığında bagaj hacmi 1.525 dm3 VDA’ya kadar çıkabiliyor.

YENİ PLATFORMDA YÜKSELDİ

Yeni Renault Austral, yeni nesil CMF-CD platformunu kullanan ilk Renault modeli. Yeni Austral’ın sağlamlaştırılan gövdesi ile yana yatma eğilimleri iyileştirildi ve şasi, pazarda öne çıkan konfor/verimlilik/tepki oranı için daha hafif ve daha sağlam hale getirildi.

160 BEYGİRLİK HAFİF HİBRİT

Yeni Austral’da kullanılan 12V mild hybrid teknolojisi, geliştirilmiş bir Stop & Start ve Sailing Stop işleviyle verimliliği destekliyor. Bu, özellikle fren anında enerjinin geri kazanılmasına yardımcı oluyor ve otomatik şanzımanda yavaşlarken motoru durduruyor. Tüm bunlar yakıt tüketimini ve emisyonları azaltırken aynı zamanda günlük kullanım konforunu da destekliyor. Yeni Austral’daki 160 bg 12V mild hybrid motor, 1.600 ile 3.250 d/d aralığında 270 Nm maksimum tork kullanıma sunuyor ve ortalama 6,3 lt/100 km yakıt tüketirken 142 gr/km’lik CO2 emisyon değerlerine imza atıyor.