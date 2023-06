100 araçtan 40’ı spekülatif amaçlı alınıyor

Artan enflasyon ve kur sıfır aracı tam bir yatırıma dönüştürürken, birçok alıcı aracı hemen liste fiyatı üzerinde ikinci el ilan sitelerinde satışa koyuyor. Yaşanılan süreçle ilgili konuşan Renault MAİS Genel Müdürü Çağdaş “Satılan 100 sıfır aracın, 40’ı spekülatif amaçlı alınıyor” dedi. Çağdaş, ‘alalım bekletelim’ durumunun oldukça yüksek olduğunu da paylaştı.

ALİ YILDIRIM-GÖKÇEEADA

Türkiye otomotiv pazarında 2023 oldukça ilginç geçiyor. Uzun bir süredir yaşanan tedarik sorunları karşısında iç pazar istenilen adette aracı alamadı. Bu süreçte tedarik sorunu büyüdü. Teslimatlar 6 ayı bile buldu. Bunun üzerine tam pandemiden çıkış yaşarken, hem yurt dışında yaşanan maliyet artışları hem de Türkiye’de yaşanan yüksek enflasyon ve kur sıfır araç fiyatlarını patlattı. Böylece tam bir yatırım aracına dönen sıfır otomobiller şimdi de artan taleple yok satmaya başladı. Yaşanan yüksek enflasyon karşısında birikiminin değerini korumak isteyen tüketici, aldığı otomobilleri birkaç ay içinde nakde çevirmeye başladı. Bayide istediği modeli bulamayınca ikinci elde sıfırdan daha pahalıya otomobiller ilanlarda gezmeye başladı. Sıfır araç aynı 90’lı yıllardaki gibi tam bir yatırım aracına döndü. Konu hakkında açıklamalarda bulunan Renault MAİS Genel Müdürü Berk Çağdaş, Gökçeada’da gerçekleştirilen yeni Austral lansmanında sorularımızı cevapladı. Çağdaş da otomobilin artık yatırım aracına döndüğünü ifade ederek, satılan 100 araçtan 40 tanesinin spekülatif amaçla alındığını vurguladı. ‘Alalım bekleyelim fiyatı artacak’ olgusunun hala devam ettiğini anlatan Çağdaş “Sosyal medyada hatta bazı haberlerde bile karşımıza çıkıyor. Otoparklarda sıfır araçların saklanması konusu. Bunu ben de gördüm. Ama bu otomobillerin neredeyse hepsi zaten bize ait değil. Tüketici alıp bekletiyor. Bu arada da en mantıklı otopark alanının AVM olduğunu düşünülüyor. Bizden alıp hemen ilana atıyorlar” dedi.

ELBET BİR SONU OLACAK

Yaşanılan bu durumun uzun soluklu olmadığını açıklayan Çağdaş şöyle devam etti: “Ama bu uzun süreli olmayacak. Elbet bir sonu gelecek. Artık sattığımız araçları takibe alıyoruz. Son aylarda yoğun bir şekilde yapıyoruz. Bizim tamamen dijitalden değil de yetkili satıcılarımızdan satış yapıyor olmamızın sebebi tamamen bu aslında. Ön sipariş veren, kaporadaki havaleyi yapan kişiyle faturadaki ruhsattaki kişinin aynı olmasını kontrol ediyoruz. Şu ana kadar iptal ettiğimiz araç olmadı” yorumunda bulundu.

‘KREDİ BULAMAYAN PEŞİN PARAYLA GELİYOR’

Bankaların kredi vermede oldukça iştahsız olduğuna da değinen Berk Çağdaş “Kredi bulmak zor. Buna rağmen satış var. Ama ağırlıklı olarak peşin satıyoruz. Bu böyle devam edemez. Bir noktada peşin alımların durması lazım. Peşin olmasının sebebi bu alımı yapan kitle enflasyon gibi fiyat artırıcı şeyleri bekleyen bir kitle. Bir de normal alıcılar var. Örneğin; Filodan alıcılar var. Filocular şu an alım yapamıyor. Mevcut portföylerini geri döndürüyorlar. Yeniden kiralama yoluna gidiyorlar. Şu anda ekonomik parametrelerin gidişatıyla paralel bir hale geldi. Şu anki senaryolarımızın hepsi adaptif senaryolar. Ne olursa ne yapabiliriz üzerine kurgulu” yorumunu yaptı.

YENİ AUSTRAL’E TALEP ÇOK YÜKSEK

Yeni Renault Austral modeline de talebin oldukça yüksek olduğunu anlatan Berk Çağdaş, C-SUV segmentine yeni bir soluk getirdiklerine değindi. Çağdaş “Türkiye’de satılan her 2 araçtan 1’ini C segmenti modeller oluştururken, en çok satılan gövde tipinde de SUV modeller yer alıyor. Bugüne kadarki en iyi Renault olarak konumlandırdığımız, aynı zamanda da AUTOBEST jürisinin “2023 Avrupa’nın Satın Alınacak En İyi Otomobili” ödülüne layık gördüğü Yeni Renault Austral ile C segmentindeki hâkimiyetimizi güçlendiriyoruz. Türkiye’de daha sportif Esprit Alpine donanımıyla satışa sunulan ilk model olma özelliğine sahip yeni Renault Austral, verimli 160 bg mild hybrid motor seçeneğiyle de çok iddialı. Austral ile beklentilerin de üstüne çıkıp C-SUV segmentinde liderliği hedefliyoruz. Hedef bu yıl 6 bin adet satmak. Ön siparişe açtığımızda 500+350 adetlik satış yaptık. Şu an 27 bin kişi deneyimlemek istiyor” ifadelerini kullandı.