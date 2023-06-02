Türkiye pazarından sonra Avrupa’da da yola çıkıyor

Çinli otomotiv devi Chery, Türkiye pazarından sonra şimdi de Avrupa pazarında yola çıkmaya hazırlanıyor. OMODA serisinin Avrupa’ya gidecek olan ilk partisi 18 ve 19 Mayıs tarihlerinde Şangay’dan yola çıktı ve 45 gün içinde Avrupa ana karasına adım atmaya hazırlanıyor.

Çinli otomotiv devi Chery, Türkiye pazarından sonra şimdi de Avrupa pazarında yola çıkmaya hazırlanıyor. OMODA serisinin Avrupa’ya gidecek olan ilk partisi 18 ve 19 Mayıs tarihlerinde Şangay’dan yola çıktı ve 45 gün içinde Avrupa ana karasına adım atmaya hazırlanıyor. Chery, 16 Mayıs’ta Meksika’da büyük bir etkinlik düzenleyerek müşterilerine OMODA serisinin O-UNIVERSE adındaki ekosistemini teknoloji ve moda ile harmanlayarak görsel ve işitsel bir şölenle tanıttı. Ayrıca Chery OMODA serisinin yeni modeli olan OMODA 5, nisan ayında ihracat satışlarını mart ayına göre yüzde 9 artırarak 10 bin 781 adede ulaştı. Bu başarılı satış adetleriyle birlikte ihracat satışları bir ayda ilk kez 10 bin adedin üzerine çıkmış oldu. Tüm dünyada büyük bir ilgi gören Chery OMODA 5, Çin Yolcu Taşımacılığı Federasyonu verilerine göre, Çin otomobil ihracatında altıncı sırada yer alıyor. Şimdiye kadar, OMODA 5’in Ocak-Nisan arasındaki kümülatif ihracat satışları ise 37 bin 895 adede ulaştı.

ELEKTRİKLİ CHERY MODELLERİ DE GELECEK

Chery OMODA serisi, tanıtıldığı ilk günden itibaren küresel tüketiciler için tasarlandı ve lansmanından bu yana dünya genelindeki kullanıcılar tarafından da son derece benimsendi. OMODA 5, geçtiğimiz nisan ayında Doğu Avrupa ve Meksika gibi yeni pazarlarda güçlü bir satış performansı elde ederek pazar segmentinde birinci oldu. Başarıdan başarıya koşan Chery OMODA serisi, önümüzdeki dönemde de küreselleşme hızını sürdürmeye devam edecek. Çinli marka ayrıca, küreselleşme stratejisi kapsamında yeni bir elektrikli araç modelini de pazara sunmaya hazırlanıyor. Bu yeni modelin, yılın dördüncü çeyreğinde küresel tüketicilerle buluşması hedefleniyor. Böylece Chery OMODA EV, düşük karbonlu ve çevre dostu bir yapıyla güncel otomobil endüstrisi gereksinimlerini tam olarak karşılaşmış olacak.