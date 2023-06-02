Nissan modellerinde haziran kampanyası başladı. 2023 model otomobillerde geçerli olmak üzere 300 bin liraya varan kredi ile 12 ay, %1,29 faiz imkanı sunuyor. Nissan Türkiye peşin alımlarda ise modeline göre 60 bin liraya kadar nakit indirim uyguluyor.

Nissan modellerinde haziran kampanyası başladı. Yaz aylarının en cazip otomobil kampanyası Nissan’dan geldi. Kampanya kapsamında 2023 model yeni Nissan Qashqai, X-Trail ve Juke modellerinde geçerli olmak üzere 300.000 TL’ye kadar 12 ay vade ile %1,29 faiz oranlı kredi imkanı sunuluyor. Nissan Türkiye, peşin alımlarda ise seçilen modele göre 60 bin liraya kadar indirim uyguluyor. Bu cazip indirim ve finansman seçeneklerinin yanı sıra Nissan Türkiye ve bayileri, AFAD, AHBAP, AKUT veya Kızılay’a 20 bin TL bağış yapan müşterilerine bağış makbuzlarını Nissan yetkili satıcılarına ibraz etmeleri halinde bu meblağı, satın alacakları aracın tavsiye edilen anahtar teslim fiyatından düşüyor.

YENİ NİSSAN QASHQAİ KAMPANYASI

2023 Model Yeni Nissan Qashqai, 5 farklı sürüş modu, güçlü ve tasarruflu motoru, üstün sürüş performansı, LED farları, daha da geliştirilen konfor ve teknolojik özellikleriyle segmentindeki iddiasını sürdürüyor. Nissan Qashqai ayrıca, sınıfının hafif hibrit (mild-hybrid) teknolojisini 4×4 çekiş sistemiyle sunuyor. Sınıfında ilk kez kullanılan, Önsezili Akıllı Çarpışma Uyarı Sistemi gibi en üst düzey akıllı güvenlik özellikleri bulunan, ferah iç mekan sağlayan cam tavan özellikleri ile de farklılaşıyor. Tüm versiyonlarda geçerli olan yeni Nissan Qashqai kampanyası, benzinli versiyonlarda 240.000 TL, e-POWER versiyonlarda ise 280.000 TL, 12 ay vade, 1,29% cazip faiz oranı sahiplerini bekliyor.

YENİ NESİL NİSSAN X-TRAİL KAMPANYASI

Nissan X-Trail, modern SUV kavramının doğuşunda ve yaygınlaşmasındaki en etkin modellerin başında geliyor. Yeni nesil X-Trail, CMF-C platformunu temel alıyor. Söz konusu model 4680 mm uzunluğa, 1840 mm genişliğe, 1725 mm yüksekliğe ve 2705 mm aks mesafesine sahip. 5 ve 7 koltuklu olarak tercih edilebilen SUV, üçüncü sıra koltukları katlı haldeyken 585 litre bagaj hacmi sunuyor. En hızlı Nissan X-Trail versiyonu, 0-100 km/sa hızlanmasını sadece 7 saniyede, standart versiyon ise aynı hızlanmayı 9,6 saniyede tamamlayabiliyor. Yeni nesil Nissan X-Trail 300.000 TL, 12 ay vade, 1,29% faiz seçenekleri ile kampanyadaki yerini alırken, nakit alımlarda ise 60.000 TL indirim seçenekleri de müşterilere sunuluyor.

NİSSAN JUKE KAMPANYASI

B-SUV sınıfının dikkat çeken oyuncusu Yeni Nissan Juke, 19” alaşımlı jantları, LED ön farları, BOSE® Premium ses sistemi, alcantara deri koltukları, Apple Car Play ve Android Auto özellikli 8” dokunmatik ekranı, değişken sürüş modları, Nissan Intelligent Mobility özellikleri ve artırılmış 422 litre bagaj hacmi ile ayrıcalıklı bir sürüş keyfi vadediyor. Nissan Türkiye’nin bu ikonik model için oluşturduğu kampanya kapsamında, 2023 Model Nissan Juke’lar 120.000 TL için 12 ay vade ve %1,29 faizli kredi fırsatı ile sunuluyor. Nissan Juke’un bu avantajlı kampanyası, tüm donanım paketlerinde geçerli olacak. Nakit alım yapmak isteyen müşterileri ise için Nissan Türkiye Juke için 25.000 TL nakit alım indirimi de sunuyor.