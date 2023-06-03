Ticaretin voltajı artıyor

MG ile Türkiye’de dikkat çeken Doğan Trend Otomotiv şimdi de hafif ticari sınıfta boy gösteren MAXUS e-Deliver 3 modelini yola çıkardı. Tamamen elektrikli olan model 371 kilometre menzile sahip.

Çin pazarı gittikçe büyürken dünya üzerindeki yayılımları da hızla artıyor. Özellikle Türkiye’yi en yakın pazar olarak gören markalar, ülkeyi Avrupa’ya açılan kilit kapı olarak görüyor. Pazara adımını atan birçok Çinli otomobil üreticisinden sonra şimdi de hafif ticari araç üreticileri satışa başladı. Ülkede elektrikli pazarın çok yeni olmasına rağmen ve elektrikli hafif ticari araçların satışının neredeyse yok denecek kadar az olması Çinli üreticileri de cesaretlendirdi. Dünyanın en büyük üçüncü elektrikli araç üreticisi olan MAXUS Türkiye pazarına girdi. Doğan Trend Otomotiv distribütörlüğünde gelen marka, MG’den sonra şirketin ikinci elektrikli markası olacak. Şehir içinde 371 kilometre menzil sunan MAXUS e-Deliver 3 modeli 989 bin liralık satış fiyatına sahip.

ŞEHİR İÇİ LOJİSTİK İHTİYACI ARTIYOR

Doğan Trend Otomotiv CEO’su Kağan Dağtekin “Şehir içi lojistik ihtiyacı arttıkça müşterilerimizin beklentileri hızla değişmeye başladı. Bu vesile ile elektriğin bereketini ticari müşterilerimize sunmak üzere yola çıktık” dedi.

2 EURO PALET SIĞIYOR

Doğan Trend Otomotiv’in SAIC bünyesindeki diğer markası MG ile Türkiye’de yazdığı başarı hikayesini şimdi MAXUS markası ile tekrarlayacağını söyleyen Doğan Trend Otomotiv Genel Müdür Yardımcısı Tibet Soysal, “Kargo dağıtım, e-ticaret şirketleri ve çeşitli müşteri grupları ile uzun süredir devam ettirdiğimiz görüşmelerimiz ile pazarın cevap veremediği ihtiyacı tespit ettik ve şimdi çözüm sunuyoruz. Tıpkı otomobil pazarında yaptığımız gibi elektrikli ticari araçlarda da bir ilki gerçekleştiriyoruz ve MAXUS e-Deliver 3 ile bu segmentin ilk elektrikli ticari aracını pazara sunuyoruz” dedi. 8 yıl ve 160 bin kilometre batarya garantisiyle satışa sunulan e-Deliver 3’ün 5 yılda 390 bin liranın üzerinde işletme maliyeti avantajı sağlayacağını ifade eden Soysal, “e-Deliver 3 gibi %100 elektrikli ve 2 Euro paletlik yükleme kapasitesine sahip bir ürüne pazarda büyük bir ihtiyaç var” diye konuştu.