BMW 5’te de voltaj artıyor

BMW 5 Serisi’ni yeniledi. İçten yanmalı motorların yanı sıra elektrikli motora da kavuşan model, 582 kilometre menzille geldi. İ5 ismiyle lanse edilen elektrikli modelin 601 beygirlik güçlü versiyonu da olacak.

Alman lüks üretici BMW’nin 1972 yılından bu yana sattığı 5 Serisi, yenilendi. İlk defa elektrikli motor seçeneğine de kavuşan modelin içten yanmalı motor tipleri de devam ediyor. Yeni BMW 5 Serisi Sedan’ın ön tasarımı markanın imzası niteliğindeki BMW Böbrek Izgaralarının modern yorumlanmış hali ve markanın tipik dört bölümden oluşan farlarından oluşuyor. BMW Iconic Glow Aydınlatmalı Böbrek Izgaraları standart olarak sunulurken M Shadow Farlar da isteğe bağlı olarak sunuluyor. Aracın arkası ise L formundaki krom çıtalarla bezenmiş yere paralel olarak konumlandırılan stoplarla tamamlanıyor.

ELEKTRİKLİ VE İÇTEN

YANMALI SEÇENEKLERİ VAR

Model tamamen elektrikli ve mild hybrid özelliğine sahip içten yanmalı motor seçeneklerini aynı gövdede sunarak kullanıcılara seçim esnekliği sağlıyor. Aracın en güçlü versiyonu konumundaki Yeni BMW i5 M60 xDrive iki elektrik motoru sayesinde 601 beygir güç ve 795 Nm tork üretiyor. M Sport Boost teknolojisi sayesinde otomobilin motor torku anlık olarak 820 Nm’ye kadar çıkabiliyor. Böylelikle Yeni BMW i5 0’dan 100 km/s hızlanmasını 3.8 saniyede tamamlıyor. i5’in diğer tamamen elektrikli versiyonu eDrive40 ise 340 beygir güç ve 430 Nm tork üretiyor. Bu modelin 0-100 km/s hızlanması sadece 6 saniye olarak gerçekleşiyor.

582 KM MENZİLE SAHİP

Elektrikli versiyon eDrive40, 582 km’ye varan bir menzile sahip olup, 200 kW DC Şarj teknolojisi ile 29 dk’da yüzde 80 batarya doluluğuna ulaşıyor. Max Range fonksiyonu sayesinde limitli güç ve hız ile konfor özelliklerini kısıtlayarak menzilini yüzde 25’e kadar artırabiliyor. BMW 5 Serisi’nin en çok tercih edilen dizel motor seçeneği de yeni modelle birlikte güncel teknolojilerle donatılarak ürün gamında yerini alıyor. Yeni BMW 520d xDrive’da kullanılan dört silindirli 2 litre hacmindeki dizel ünite 197 beygir güç ve 400 Nm tork üretiyor. İçten yanmalı dizel motora ek olarak görev yapan mild hybrid özelliğinin destekçisi elektrikli ünite ise 11 beygir güç 25 Nm tork değeriyle dikkat çekiyor. 1.6 lt benzinli motora sahip Yeni BMW 520i Sedan modeli ise 2024 yılında satışa sunulacak.