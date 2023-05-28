Chery servis hizmetinde de iddialı

Chery servis tarafında da iddialı bir başlangıç yaptı. Satış sonrasında şimdilik 3 yeni modele hizmet veren marka, 19 ilde 26 bayiyle hizmet veriyor.

Chery servis tarafında da iddialı bir başlangıç yaptı. Satış sonrasında şimdilik 3 yeni modele hizmet veren marka, 19 ilde 26 bayiyle hizmet veriyor. Chery Türkiye, Chery markalı ürünleri satın alan müşterilerine tüm yetkili satıcılarında satış ve satış sonrası hizmet vermeye devam ediyor. Chery, yüzde 80’i aşan parça mevcudiyeti ile satış sonrası hizmet verirken stokta bulunmayan acil parçalar için her ay 4 kez uçak kargo ile tedarik sağlıyor. Bu da bulunmayan acil parçaların bir an önce müşteri araçlarına teminini önemli ölçüde hızlandırıyor.

5 YIL 150 BİN KİLOMETRE GARANTİ

OMODA 5, TIGGO 7 PRO ve TIGGO 8 PRO olmak üzere üç yeni SUV modelini mart sonunda Türkiye pazarında satışa sunan Chery Türkiye, 5 yıl veya 150.000 kilometrelik garantisiyle de dikkatleri çekiyor. Ayrıca Chery, satışını gerçekleştirdiği araçları 5.000 km’de yetkili servislerinde ağırlayarak, parça değişimi olmadan genel bir check-up yaparak, satış sonrasında müşterileri ile sürekli iletişim halinde olmayı sürdürüyor. Bu bakımda genel bir check-up hizmeti verilirken müşterilerin tüm soruları yanıtlanıyor ya da araçlarla ilgili merak edilen konular aydınlatılıyor. Bununla birlikte müşterilerine Tur Assist şirketi ile 7/24 ücretsiz yol yardımı sunan Chery, 15.000 km/1 yıl bakım aralıkları ile satış sonrası hizmetini sürdürüyor.