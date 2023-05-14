İzmitli yeni i20 teknoloji dopingiyle geldi

İzmitli Hyundai i20 yeni teknolojiye kavuştu. Makyajlanan model güvenlik ve bağlantı özellikleriyle segmentinin yeni bir alternatifi haline geliyor. Daha yeni bir dış görünüşe sahip olan model, ön tamponu ve yeni ön ızgarasıyla artık daha sportif.

İzmitli Hyundai i20 yeni teknolojiye kavuştu. Makyajlanan model güvenlik ve bağlantı özellikleriyle segmentinin yeni bir alternatifi haline geliyor. Daha yeni bir dış görünüşe sahip olan model, ön tamponu ve yeni ön ızgarasıyla artık daha sportif. Arka tamponda da değişimin izleri görünürken, Z şeklindeki LED stopları ve 16 ve 17 inç jant tasarımları dikkat çeken unsurlardan olmuş. Yeni i20, kompakt B segmenti boyutlarıyla kullanıcılarına oldukça geniş bir iç hacim sunuyor. Bunun yanı sıra arka koltuklar dik konumdayken 352 litrelik bir bagaj hacmi sunuyor. Arka koltuklar yatırıldığında da bu hacim 1.165 litreye kadar çıkıyor.

İÇ MEKAN RENKLENDİ

Hyundai ürün yelpazesine eklenen bu yeni model, sekiz gövde rengi ve isteğe bağlı siyah tavanla sunuluyor. Mevcut renklere eklenen yeni Metalik Sarı, Gri ve Meta Mavi, makyajlı i20’nin yeni özellikleri arasında yer alıyor. Aynı zamanda sürücünün ve yolcuların ruh halini yeniden canlandırması için de kokpitin bazı bölümlerinde sarı renge yer verilmiş.

TEKNOLOJİSİ ARTTI

Yeni i20, araç içi deneyimini yolcular için daha da kolay hale getiren en son bağlantı özellikleriyle birlikte geliyor. Hyundai i20, standart 4,2 inç LCD ekran, USB type-C, 4G ağına dayalı ikinci nesil eCall ve Over-the-Air (OTA) harita güncellemeleri ile donatılıyor. Makyajlı model, isteğe bağlı olarak 10,25 inç gösterge, 10,25 inç multimedya ekranı, Apple CarPlay, Android Auto, kablosuz şarj cihazı ve en gelişmiş Bluelink® telematik güncellemesini de sunuyor. Hyundai Smart Sense güvenlik özellikleri de artık standart. Ön Çarpışma Önleme Yardımcısı (FCA) şimdi bisikletlileri de içeriyor. FCA, öndeki araçlarla mesafeyi algılayarak olası kazaları tespit etmeye ve bunlardan kaçınmaya yardımcı oluyor. Şerit Takip Asistanı (LFA) ise aracın mevcut şeritte kalmasını sağlıyor. Arka Çapraz Trafik Asistanı (RCCA), arkadaki ve yandaki araçlarla olası çarpışma riski algıladığında park yerinden geri geri çıkarken otomatik fren uyguluyor. Kör Nokta Çarpışma Önleme Asistanı (BCA), sağ veya sol şeritte bir araç algılandığında dikiz aynalarında beliren görsel uyarıları kullanıyor. Navigasyon tabanlı Akıllı Hız Sabitleyici (NSCC) ise otoyollardaki virajları veya düzlükleri tahmin etmek için aracın navigasyon sistemini kullanıyor ve daha güvenli sürüş için hızı ayarlıyor. Sürücüler için akıllı bir seçim olan yeni i20, zarif ve sportif bir tasarım arayanların ilgisini çekecek. Yenilenen model, daha iyi araç içi aydınlatma için mevcut ampullerini LED teknolojisiyle değiştiriyor ve çok renkli ortam ışıklarına kavuşmuş oluyor. Böylece i20, iç aydınlatmanın rengini yolcuların ruh hallerine göre ayarlayabiliyor. Araçta üstün bir müzik keyfi için de BOSE® Premium ses sistemine yer veriliyor.

ÜRETİMİ ÜÇÜNCÜ ÇEYREKTE BAŞLIYOR

Yeni i20’nin üretimine 2023’ün üçüncü çeyreğinde Hyundai’nin İzmit’teki fabrikasında başlanacak ve daha sonra Avrupa ve Türkiye’de eş zamanlı olarak satışa sunulacak.