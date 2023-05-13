Nissan deprem yardımlarını 40 milyona çıkardı

Nissan’ın Mart ayında başlattığı deprem kampanyasında şu ana kadar 17.320.000 TL’lik fon deprem bölgesine aktarılırken, toplam yardım tutarı da 40 milyon lirayı aştı.

Türkiye’yi derinden etkileyen yıkıcı depremin hemen ardından harekete geçerek, araç, ulaşım ve acil ihtiyaç malzemesi sağlamanın yanı sıra 1 milyon Euro nakdi yardım bağışında bulunan Nissan Türkiye, otomotiv sektöründe öncü olarak başlattığı bir müşteri bağış programı ile de afet bölgesine yaptığı yardımları sürekli hale getirmişti. Nissan’ın Mart ayında başlattığı kampanyada şu ana kadar 17.320.000 TL’lik fon deprem bölgesine aktarılırken, toplam yardım tutarı da 40 milyon lirayı aştı.

BAĞIŞ KAMPANYASI SÜRÜYOR

Müşterileri ve bayileriyle birlikte hareket eden Nissan Türkiye, AFAD, AHBAP, AKUT veya Kızılay’a 20 bin TL bağış yapan müşterilerine bağış makbuzlarını Nissan yetkili satıcılarına ibraz etmeleri halinde bu meblağı, satın alacakları aracın tavsiye edilen anahtar teslim fiyatından düştüğü kampanyaya Mayıs ayında da devam ediyor. Kampanya aracılığıyla ilk ay 4 milyon TL’nin üzerinde bir fon yaratılırken, ikinci ayın sonunda bu rakam 14 milyon TL’ye ulaştı. Nissan Türkiye, Mayıs ayında da devam ettiği bağış kampanyasıyla, ay sonuna kadar 20 milyon TL’ye yakın bağış sağlamayı öngörüyor.

YARALARI SARMAYA DEVAM EDECEĞİZ

Bağışlarla ilgili açıklamalarda bulunan Nissan Türkiye Genel Müdürü Charbel Abi Ghanem: “Otomotiv sektöründe öncü ve tek olduğumuz bu kampanya ile ülkemizin yaralarını sarmaya gayret ve çabamız devam edecek. Yalnızca Nissan kullanıcıları için değil, ülkemiz için atılabilecek her adımda Nissan Türkiye olarak var olmamız gerektiğine inanıyoruz. Bu bağlamda bize destek veren müşterilerimize de katkılarından dolayı teşekkürlerimizi sunuyoruz. Sorumlu marka bilinciyle hareket ettiğimiz bu kampanya ile Nissan’ın sürdürülebilirlik vizyonuyla bağdaşan sosyal sorumluluk hareketimiz 2023’te daha sıklıkla duyacağınız sürdürülebilirlik planımızın ilk ve en önemli adımı” dedi.