Türkiye’deki faaliyetlerine 10 yıl sonra yeniden başlayan Chery, 3 SUV modelle baharda boy gösterecek. Marka geçmişte yaşanan tüm olumsuzluklara karşın Türkiye’de yeniden dirilmeye çalışırken, 4 yıldır Türkiye’de pazar araştırmaları yapıyor. Eylül 2022’de faaliyete başlayan Chery Türkiye, 258 milyon 672 bin liralık bir sermaye ile yola çıktı.

ALİ YILDIRIM

Türkiye’de en son 10 yıl önce faaliyet gösteren Çin’in en büyük otomotiv üreticilerinden biri olan Chery, pazara kesin dönüş için kolları sıvadı. Aradan geçen 10 yılda çok şeyin değiştiğini söyleyen Chery Türkiye Başkanı Fenghuo Si “Chery, 20 yaşında son derece genç bir marka. Bu süre içerisinde teknoloji anlamında çok gelişmeler kaydettik. 80’den fazla ülkeye ihracat yaptık, yapıyoruz. Küresel olarak çok fazla müşterimiz var. Yaklaşık 11 milyon civarında Chery kullanıcısı var. 2.3 milyonun üzerinde ihracat müşterimiz otomobillerimizi kullanıyor. Tüm bunlar ışığında tüm satış ve satış sonrası hizmetleri karşılayabilecek kapasitemiz bulunuyor. Şimdi geleceğe bakalım” yorumunu yaptı.

4 YILDIR PAZAR ARAŞTIRMASI YAPIYORUZ

Markanın Türkiye pazarından çıkmasıyla birlikte bir takım mağduriyetler de oluştu. Fenghuo Si, bunun için kendilerine bir şans doğduğunu söyledi. Chery geçmişte yaşanan tüm olumsuzluklara karşın Türkiye’de yeniden doğmayı planlıyor. Yatırımlar konusunda çok net ifadelerde bulunmayan marka temsilcileri, sermayenin zaten belli olduğunu söyledi. Aynı zamanda marka temsilcileri 4 yıldır Türkiye’de çeşitli temaslarda bulunduklarını ve pazar araştırmaları yaptıklarını da belirtti. Ticari Sicil Gazetesi’nden aldığımız verilere göre, Chery Türkiye 13 Eylül 2022’de faaliyete başladı. 50 bin TL sermaye ile kurulan şirket, Aralık 22’de 258 milyon 672 bin liraya çıkardı. Böylece şirket Türkiye’deki faaliyetleri için ilk etapta çeyrek milyar liralık bir sermaye ile yola çıktı. Fenghuo Si şöyle konuştu: “Şimdi ikinci sorunuza cevap vereyim: Chery, Türkiye şirketini Eylül ayı ortasında kurdu. Yatırımlarımızdan bahsediyorum. Şu anda iş alımlara başladık, yereldeki insan kaynağımızı işe alıyoruz, onlara çeşitli fırsatlar ve imkanlar sunuyoruz. 1.000 metrekareyi aşan yeni bir ofis tuttuk. Aynı zamanda ticari politikalarımızı da çok yakında açıklayacağız.”

TÜRKİYE CHERY İÇİN AVRUPA’YA AÇILAN KAPI OLACAK

Chery’nin 11 milyon üretimi olduğunun ve 80’den fazla ülkeye 2.3 milyon araç ihracatı yaptığının altını çizen Fenghuo Si “Türkiye’ye gelme sebebimiz nüfusunun kalabalık olması ve potansiyelinin çok yüksek olmasından kaynaklı. Türkiye, Chery’nin Avrupa’ya açılması konusunda önemli bir aşama. Türkiye’nin otomotivin tüm ayaklarına odaklanmış şirketleri, sistemleri bulunuyor. Ürünlerimiz beğenilir ve pazar payımız yüksek olursa üretim ihtimalini de değerlendiriyoruz. Avrupa’da hem iş gücü kanunları çok katı hem de iş gücü daha pahalı. Türkiye’de biz de bu fırsatı değerlendireceğiz” şeklinde konuştu.

ESKİ MÜŞTERİLERİMİZİ DE UNUTMADIK

Chery markasının çok genç bir şirket olduğunu söyleyen Fenghuo Si “Fakat son 20 senedir ürettiğimiz seriler, modeller ve aynı zamanda oluşturduğumuz işletme sistemi ile artık global ölçekte faaliyet gösterebilir bir duruma geldik. Dolayısıyla biz Türkiye’deki potansiyel nihai müşterilerimize hem en iyi ürünleri hem de en mükemmel hizmeti sağlamaya hazırız. Yani şöyle söyleyeyim; ilkbahar aylarında ilk lansmanımızı yapacağız. Tabii ki Chery olarak biz eskiden arabalarımızı satın alan müşterilerimizi de unutmadık. Burada kuracağımız tam kapsayıcı bir sistem ile hem yeni müşterilerimizi hem de eski müşterilerimizin ihtiyaçlarını karşılıyor olacağız” dedi.

İÇ PAZAR OLMADAN YATIRIM ZOR

Chery’nin bu yıl 3 SUV modelle Türkiye pazarına döndüğünü söyleyen Chery Türkiye Başkanı Fenghuo Si “Bu konuda net bir planımız var. İlk aşamada tüm otomobillerimiz Çin’den ithal edilecek. Şu an için araçlarımızın Avrupa’da satılabilmesi için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Ürünlerimiz beğenilir ve pazar payımız yüksek olursa üretim ihtimalini de değerlendiriyoruz. Türkiye’de 7 coğrafi bölgede 2023 yılında 25 yetkili satıcı ile faaliyete geçiyor olacağız. Önümüzdeki dönemde bunu kademe kademe 40’lı sayılara ulaştırmayı hedefliyoruz” dedi.