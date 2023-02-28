Chery Omoda 5 gün sayıyor

Uzun bir aranın ardından Türkiye pazarına yeniden girmeye hazırlanan Chery, Omoda 5 ile dikkatleri çekiyor. Ses tanıma sistemi ve bir dizi güvenlik donanımıyla pazara çıkmak için gün sayan model, 1.6 litrelik turbo motoru ve 7 ileri otomatik DCT şanzımanla satışa sunulacak.

Uzun bir aranın ardından Türkiye pazarına yeniden girmeye hazırlanan Chery, Omoda 5 ile dikkatleri çekiyor. Ses tanıma sistemi ve bir dizi güvenlik donanımıyla pazara çıkmak için gün sayan model, 1.6 litrelik turbo motoru ve 7 ileri otomatik DCT şanzımanla satışa sunulacak. Her geçen gün daha bilinir hale gelen Cross-SUV’lar, Türkiye pazarında da popülaritesini hiç olmadığı kadar artırıyor. Bu modellere ilişkin deneyimlerini paylaşan birçok kullanıcı, Cross-SUV’ların; spor otomobillerin, sedanların, geleneksel SUV’ların ve diğer bazı modellerin de tasarım özelliklerini tek bir otomobilde birleştirdiğini ifade ediyor.

CROSS-SUV TASARIMI DİKKAT ÇEKİYOR

Otomobil müşterilerinin yönelimleri çerçevesinden bakıldığında, genç ve üst düzey kullanıcı grupları, özellikle coupe tarzındaki Cross-SUV modellerine odaklanıyor. Bu bağlamda, premium markalarda daha fazla seçenek sunuluyor ve özellikle genç kesim tarafından ilgiyle takip ediliyor. Klasik hatchback modellerden farklı olarak, hareketli arka tasarım, geniş tekerlek tabanları ve geniş jant kombinasyonuyla sportiflik hissiyatı daha kuvvetli. Geniş bagaj girişi, yeni neslin karakterine uygun, amatör sportif faaliyetlerde kullanılan malzemeler için fazlaca yükleme alanı sağlıyor.

HEDEFİNDE Z KUŞAĞI VAR

Coupe tarzındaki üst düzey Cross-SUV modellere, yakın zamanda görücüye çıkan Chery OMODA 5 de eklenecek. Türkiye pazarı için yeni bir alternatif olacak Chery OMODA 5, genç hedef kitlesi, “Art In Motion” tasarım konsepti ve “Cross Future” sloganıyla gelenekleri yıkan bir deneyim sunmak için hazır. Modaya uygun tasarımı ve sahip olduğu ileri teknolojilerle Z kuşağının ihtiyaçlarını fazlasıyla karşılayan Chery OMODA 5, gövdesinde, yeni neslin estetik anlayışına uyan ve modada trende öncülük eden yeni renk seçenekleri sunuyor. Chery OMODA 5, dinamik arka tasarıma sahip bir Cross-SUV olarak, havada asılıymış gibi duran yüzer tavanı, çift katmanlı sportif kuyruğu ve iki renkli kanatlı jantlarıyla sportif hislere odaklanıyor.

ELEKTRİKLİ VERSİYON DA PLANLAR DAHİLİNDE

Chery OMODA 5, 1.6 TGDI motor ile pürüzsüz ve verimli vites geçişi imkânı sunan 7DCT çift kavramalı otomatik şanzıman ile donatılıyor. OMODA 5’in EV modeli, yeni enerji trendine ayak uydurmak için ilerleyen dönemde piyasaya sürülecek.