Chery TIGGO 7 PRO’ya kalite tescili

Chery TIGGO 7 PRO, J.D. Power 2023 Çin IQS’in (İlk Kalite Araştırması) sonuçları açıklandı. Sonuçlara göre Chery, Çin’in en iyi yerli otomotiv markası unvanını perçinlemiş oldu.

Chery TIGGO 7 PRO, J.D. Power 2023 Çin IQS’in (İlk Kalite Araştırması) sonuçları açıklandı. Sonuçlara göre Chery, Çin’in en iyi yerli otomotiv markası unvanını perçinlemiş oldu. Ayrıca, 2023 Çin APEAL (Çin Otomotiv Performansı, Uygulama ve Düzen Araştırması) sonuçlarına göre Chery TIGGO 7 PRO, orta boy ekonomik SUV kategorisinde ilk sırada yer aldı. Özellikle, 2023 Çin APEAL’in, 81 şehirdeki 35 bin 155 araç sahibinin, gerçek dünya kullanım deneyimlerini kapsaması, elde edilen başarılı sonuçların değerini daha da artırıyor. Araştırma, araçların kullanıcılar açısından çekiciliğini, 10 kategoride, 37 unsur üzerinden değerlendiriyor. Chery TIGGO 7 Serisi, rekabetin çok çetin olduğu, çok sayıda model arasında üstün ürün özellikleriyle öne çıkarak ilk sırada yer aldı.

TEKNOLOJİK YENİ SERİ PRO

Moda, teknoloji, konfor ve güvenliğin çok başarılı bir şekilde entegre edildiği Chery TIGGO 7 Serisi, markanın teknolojik uzmanlığındaki mirası devralıyor. Küresel teknik standartlar doğrultusunda en güncel teknolojileri bünyesinde barındıran TIGGO 7 Serisi, aile tipi SUV’da yeni sürüş trendini belirliyor. Şık dış tasarım detaylarıyla TIGGO ailesinin tasarım felsefesini devam ettiren TIGGO 7 PRO, altıgen elmas ızgara profili, siyah kristal matrix LED farları ve 1,12 metrekarelik panoramik açılır tavanıyla dikkat çekiyor. Aracın görsel tasarımı, hem teknolojik hem de modaya uygun unsurları kusursuz bir şekilde harmanlıyor.

AKILLI KOKPİT SİSTEMİ

Yüksek kaliteli koltuklar ve hakiki deri direksiyona ek olarak, 12,3 inçlik teknolojik ekrana sahip Chery TIGGO 7 Serisi, akıllı kokpit tasarımıyla teknolojik gelişmişlik seviyesini yansıtıyor. Ayrıca model, iç ve dış tasarım, gövde ve şasi yapısına ek olarak malzeme optimizasyonu da dahil olmak üzere 20’den fazla konuda önemli gelişme kaydetti. Bu, gürültü kaynaklarının azalmasına ve 35 desibele kadar düşük bir akustik düzeyinin elde edilmesini sağlıyor. Yolculuğun her kilometresine kaliteli bir teknoloji deneyiminin eşlik etmesini sağlayan SUV, “N95 Tıbbi Sınıf” adındaki iç hava temizleme işleviyle de donatılıyor. Araç, güç aktarma sistemleri açısından Chery’nin dayanıklı ve güçlü motor teknolojisinden yararlanıyor. ACTECO 1.6 TGDI motor ve 7DCT şanzımandan oluşan ikili, hem yüksek performans hem de üstün verimlilik sağlıyor. Ayrıca model, LDW (Şeritten Çıkma Uyarısı) ve tam hızlı ACC (Adaptif Hız Sabitleme) dahil olmak üzere bir dizi akıllı sürüş destek özelliğini de entegre ediyor. Uzun ve kısa farlar arasında otomatik geçiş yapan IHC veya RCW (Arkadan Çarpışma Uyarısı) gibi özelliklere de sahip. Sahip olduğu üstün teknolojilerle TIGGO 7 PRO, sınıfında güvenlik konusunda yeni standartlar belirliyor.