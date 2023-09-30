Elektrikli otomobilde bir dünya markası olan BYD Türkiye’de Atto 3 ile yola çıkıyor. Model Kasım ayının son haftalarına doğru satışa sunulacak ve ardından 2 yeni model daha BYD ile güçlü bir giriş yapacak.

Elektrikli otomobilde bir dünya markası olan BYD Türkiye’de Atto 3 ile yola çıkıyor. Model Kasım ayının son haftalarına doğru satışa sunulacak ve ardından 2 yeni model daha BYD ile güçlü bir giriş yapacak. BYD (Build Your Dreams) geniş ürün gamı ve “Bugün, Yarın, Daima” mottosuyla Türkiye’ye “merhaba” dedi.

TÜRKİYE’YE HANGİ BYD MODELLERİ GELECEK?

Kasım ayından itibaren C segmentindeki SUV modeli BYD ATTO 3 ile satışlarına başlayacak olan BYD Türkiye, 2024 yılının ilk çeyreğinde de tasarım ödüllü BYD SEAL ve BYD HAN modellerini Türk kullanıcısıyla buluşturacak. Bununla birlikte BYD SEAL U, BYD TANG ve BYD DOLPHIN gibi markanın diğer modellerinin de gelecek yıl sunulması planlanıyor.

8 AYDA 1.8 MİLYON ADET SATTI

ALJ Türkiye Başkanı ve CEO’su Ali Haydar Bozkurt, ALJ Türkiye olarak bir lider markayı daha Türkiye’ye kazandırmaktan mutlu olduklarını belirterek “25 yıldır Türkiye otomotiv sektörüne önemli yatırımlar yapan ALJ Türkiye, BYD distribütörlüğü ile yeni bir yatırım daha gerçekleştirdi. Genç ve dinamik bir yapıya sahip Türk halkı teknolojik yeniliklere her sektörde olduğu gibi otomotiv sektöründe de çok açık. Bu bağlamda; dünyanın lider elektrikli araç ve batarya üreticisi BYD’nin son teknolojiye sahip elektrikli modellerini Türkiye pazarına ilk kez sunacak olmanın heyecanını yaşıyoruz” dedi. BYD Avrupa Genel Müdür Yardımcısı Brian Yang da, çok uluslu bir teknoloji şirketi olan BYD’nin, kısa sayılabilecek bir zamanda önemli atılımlar yaparak global bir marka haline geldiğini belirterek, “2023’ün ilk 8 ayında gerçekleşen 1 milyon 780 bin adetlik satışı ile liderliğini koruyor. Bu rakamlara ulaşmamıza katkı sağlayan ilk global modelimiz BYD ATTO 3 ise sadece 18 ayda 500.000 adet üretildi ve birçok önde gelen Avrupa pazarında en çok tercih edilen modellerden biri haline geldi” dedi.

8 YIL 200 BİN KM GARANTİ

BYD Türkiye Genel Müdürü İsmail Ergun “BYD Türkiye olarak operasyonlarımızı çok yönlü olarak değerlendiriyoruz. 2024 yılında bayi ağımızı Türkiye pazarının yüzde 82’sini kapsayacak şekilde yapılandıracağız. Kasım ayında satışların başlamasıyla birlikte ‘ BYD Dijital Bayi’ sistemini de devreye alacağız. Bu sayede 81 ilimizdeki müşterilerimize ulaşacağız. BYD modellerini tercih edenler ‘BYD Dijital Bayi’ üzerinden satın alma işlemini başlatmış olacaklar. Bütün bayilerimizde markadan bağımsız olarak elektrikli araçlar hakkında en temel ve çok yönlü bilgileri müşterilere sunacak olan bir ‘Elektrikli Araç Danışmanı’ olacak. BYD, tüm modellerinde 8 yıl/200.000 km garanti sunan tek marka olarak öne çıkacak. Ayrıca BYD modelleri için, satış, servis ve yedek parça gibi 360 derece hizmetleri en mükemmel şekilde ilk günden itibaren sunacağız.”

1.5 MİLYON LİRA SEVİYESİNDE ATTO 3

Ergun, BYD Türkiye’nin yıl sonu ve önümüzdeki yıl planlamasından söz ederek, “İlk etapta yüzde 10 ÖTV dilimine giren en iddialı C SUV modelimiz BYD ATTO 3 ile pazara güçlü bir giriş yapıyoruz. Lansmanla birlikte BYD ATTO 3 için online olarak talepleri almaya başlayacağız ve hem fiziksel hem de dijital kanallarımızı müşterilerin hayatını kolaylaştıracak şekilde kullanacağız” dedi. Yüzde 10 ÖTV seviyesinde gelmesi planlanan ATTO 3’ün fiyatı 1.5 milyon lira seviyesinde olabilir.

BLADE BATARYA TEKNOLOJİSİ

Ergün “Teknoloji ve inovasyon odaklı bir üretici olarak BYD, sektördeki en yenilikçi teknolojileri sunuyor. Kullanıcıları şaşırtacak çok sayıda donanımsal özelliklerin yanında geleneksel anahtarın yerini alan ‘NFC Card’ ve dönebilir 15.6 inç multimedya ekranı dikkat çekiyor. Ayrıca BYD, Blade Batarya ve e-Platform 3.0 gibi en son teknolojileri de kullanıcılarla buluşturuyor. Bu sayede markamız elektrikli araçlarda güvenlik, uzun menzil, verimlilik, performans, akıllı teknolojiler ve tasarım anlamında öncü rol üstleniyor” dedi

BYD HAN VE SEAL 2024’TE GELİYOR

BYD, başlangıçta üç modeliyle Türkiye pazarında yerini alacak. BYD öncelikli olarak Kasım ayından itibaren BYD ATTO 3 modelini Türkiye’de teslim etmeye başlayacak. Bununla birlikte BYD HAN ve BYD SEAL modelleri ise 2024’ün ilk çeyreğinde Türkiye’de olacak. 2024’te yılı içerisinde ise farklı BYD modelleri de showroom’lardaki yerini alacak.

ATTO 3 420 KM MENZİLE SAHİP

Markanın yeni e-platform 3.0 ve Blade Batarya teknolojisiyle donatılan BYD ATTO 3, şık tasarımı, yüksek kaliteyi, yüksek verimliliği ve performansı bir araya getiriyor. Euro NCAP güvenlik testinden 5 yıldız alan BYD ATTO 3, dinamik tasarımıyla BYD’nin keyifli elektrikli araç performansından ipuçları veriyor. 150 kW gücü ve 310 Nm tork değeriyle birlikte 0-100 km/s hızlanmasını sadece 7.3 saniyede tamamlayan BYD ATTO 3, WLTP ölçümlerine göre karma kullanımda 420 km, şehir içinde ise 565 km menzil sunuyor. BYD ATTO 3, yüksek verimliliğiyle birlikte 15.6 kWh/100 km enerji tüketimiyle de dikkat çekiyor. BYD ATTO 3, 150 kW DC şarj ile yüzde 30’dan yüzde 80’e yalnızca 29 dakikada şarj edilebiliyor.

5 FARKLI MODELİ GETİRİYOR

Elektrikli araçlarda dünya lideri olan BYD, farklı segmentlerde farklı kullanıcıların ihtiyaçlarına göre tasarlanan geniş ürün yelpazesini de Türk kullanıcısıyla buluşturacak. BYD HAN ve BYD SEAL modelleri 2024’ün ilk çeyreğinde sunulacak. Bununla birlikte BYD SEAL U, BYD TANG ve BYD DOLPHIN gibi markanın diğer modellerinin de gelecek yıl sunulması planlanıyor.

BYD HAN: 516 HP GÜÇ 521 KM MENZİL

BYD HAN, E segmentinde konumlanıyor. BYD HAN, sportif ve aerodinamik tasarımı ultra lüks kabiniyle birleştiriyor. Geniş yaşam alanı, akıllı süspansiyonları ve dört çeker sürüşüyle yüksek performans ve yüksek konfor sunan BYD HAN, 380 kW güç ve 700 Nm tork üreten elektrik motorlarına sahip. 0-100 km/s hızlanmasını sadece 3.9 saniyede tamamlayan BYD HAN, WLTP ölçümlerine göre karma kullanımda 521 kilometre, şehir içi kullanımda ise 662km menzil sunuyor.

BYD DPLPHIN: 427 KM GİDİYOR

C segmenti hatchback modeli BYD DOLPHIN ise, 70-150 kW gücünde elektrik motoru seçeneklerine ve 44.9 ile 60.4 kWh batarya seçeneklerine sahip. Yaklaşık 427 km menzil sunan BYD DOLPHIN, 0-100 km/s hızlanmasını 7 saniyede tamamlayabiliyor. 88 kW şarj ile yüzde 30’dan yüzde 80’e 29 dakikada şarj edilebiliyor.

BYD SEAL: SPORTİF TEKNOLOJİ

BYD’nin D segmenti temsilcileri BYD SEAL sedan ve BYD SEAL U SUV da önümüzdeki dönemde Türkiye pazarına sunulacak önemli modeller olacak. Yüksek teknolojiyi, güvenlik, konfor ve fonksiyonellikle kombine eden BYD SEAL U ve BYD SEAL, etkileyici görünümleriyle de dikkat çekiyor. Sportif tasarıma sahip BYD SEAL, 82.5 kWh BYD Blade Batarya ile sunulacak. BYD SEAL ayrıca 230 kW arkadan itişli (313 HP) ve 390 kW (530 HP) dört çeker sürüşlü versiyonlarla tercih edilebilecek. BYD SEAL versiyona göre 570 km’ye kadar menzil sunacak. BYD SEAL U, 420 km menzil sunan 71.8 kWh ve 500 km menzil sunan 87 kWh BYD Blade Batarya seçeneklerine sahip olacak. BYD SEAL U modelinde 160 kW gücünde bir elektrik motoru yer alıyor. BYD SEAL U, beş kişi için konforlu ve geniş bir iç hacim ile geniş bagaj alanı sunan SUV olarak öne çıkıyor. BYD DOLPHIN ve BYD SEAL gibi okyanus tasarım temasından ilham alan model, 2024’in ilk yarısında Avrupa’da satışa sunulacak.

BYD TANG: 7 KİŞİLİK SUV

BYD, aynı zamanda 7 koltuklu BYD TANG modelini de önümüzdeki dönemde Türk kullanıcılarıyla buluşturmayı hedefliyor. Geniş ailelerin tüm ihtiyaçlarını karşılayabilecek şekilde yaşam alanları sunan BYD TANG, konfor ve lüks odaklı kabiniyle dikkat çekiyor. WLTP ölçümlerine göre ortalama 400 kilometre menzil sunan BYD TANG, 380 kW gücüyle 0-100 km/s hızlanmasını 4.6 saniyede tamamlıyor. 110 kW DC şarj ile 30 dakikada yüzde 30 kapasiteden yüzde 80 kapasiteye kadar şarj edilebiliyor.