Hyundai IONIQ 6 Türkiye’de yola çıktı

Hyundai markasını elektrikli araçta zirveye taşıyacak olan model IONIQ 6 Türkiye’de satışa sunuldu. 2 farklı menzil ve fiyat seçeneğiyle gelecek olan otomobilin düşük menzilli 2 çeker versiyonu 1.6 milyon lira olacak.

Hyundai markasını elektrikli araçta zirveye taşıyacak olan model IONIQ 6 Türkiye’de satışa sunuldu. 2 farklı menzil ve fiyat seçeneğiyle gelecek olan otomobilin düşük menzilli 2 çeker versiyonu 1.6 milyon lira olacak. Modeli D segmentinde konumlandıran Hyundai aynı zamanda IONIQ 6’nın 0.21cd ile Türkiye’deki elektrikli otomobiller arasında en düşük sürtünme katsayısına sahip otomobillerden biri olduğunu paylaştı. IONIQ 6 ile ilgili olarak görüşlerini dile getiren Hyundai Assan Genel Müdürü Murat Berkel, “Hyundai grubu olarak 2030 yılına kadar 30’dan fazla elektrikli modeli tanıtacağız ve satış hacmimizi de 3.5 milyon adete çıkarmayı hedefliyoruz. Amacımız, 10 yıl içinde dünyanın ilk 3 elektrikli otomobil üreticisinden biri olmak. Türkiye’de de elektrifikasyona geçiş tüm hızıyla devam ediyor ve biz de 3 farklı tamamen elektrikli modelimizle tüketicilere eşsiz bir mobilite deneyimi sunuyoruz. Önümüzdeki yıl, ürün gamımıza IONIQ 7’yi de ekleyerek hem EV pazar payımızı hem de sektördeki iddiamızı artırmayı hedefliyoruz” dedi.

519 KİLOMETRE MENZİL

IONIQ 6, dünya çapında geçerli olan WLTP normlarına göre şarj başına 519 km’ye kadar bir menzil sunuyor. Bu özelliğe ek olarak, E-GMP sayesinde de ultra hızlı, 400 volt/800 volt çoklu şarj imkanı sunuyor. Hyundai’nin bugüne kadar ürettiği en aerodinamik otomobil olan IONIQ 6, “Çift Renkli Ortam Aydınlatması”, “Hıza Duyarlı İç Aydınlatma”, “EV Performans Ayarları” ve “Elektrikli Aktif Ses Tasarımı (e-ASD)” gibi özelliklerle de elektrikli mobilite deneyimini bir üst noktaya taşıyor. IONIQ 6’nın aerodinamik görünümü, estetik harikası tasarım detaylarıyla şekillendiriliyor. Aktif hava kapağı, tekerlek hava perdeleri, entegre arka spoyler ve tekerlek boşluğu azaltıcılar gibi çeşitli tasarım öğeleri, modelin aerodinamik performansını önemli ölçüde artırarak onu dünya çapındaki en zarif araçlardan biri olarak özelleştiriyor. Modelin, tasarımının genelinde marka kimliğini güçlendirmek için akıllı ön aydınlatma sistemi, LED stop lambaları, ön alt sensörler, havalandırma ızgaraları ve orta konsol göstergesi gibi çeşitli yerlerde 700’den fazla Parametrik Piksel detaya yer veriyor. Sıra dışı teknolojik otomobil, premium hissiyatı güçlendiren 8 farklı gövde rengiyle satışa sunuluyor. IONIQ 6, 4.855 mm uzunluk, 1.880 mm genişlik ve 1.495 mm yükseklik ile benzersiz oranlara sahip.

GENİŞ DİZ MESAFESİ VAR

IONIQ 6’nın koza şeklindeki iç kısmı, hem rahat bir oturma alanı sunuyor hem de günlük kullanımda hayatı kolaylaştıracak birçok şık detaya yer veriyor. Üstün mobilite deneyimini ve çevre dostu bir yaşam tarzı için de pratik özellikler ve sürdürülebilir malzemelerle geliştirilmiş. Otomobilde 2.950 mm’lik uzun bir dingil mesafesi dikkat çekerken aynı zamanda Hyundai tasarımcılarının araç içindekileri rahat ettiren optimize edilmiş diz mesafesi kullanması da artı puan olarak karşımıza çıkıyor. Otomobilde daha fazla ferahlık yaratmak için iç, ön ve arka kısımları genişleten mühendisler, kullandıkları tamamen düz bir zeminle de tüm yolculuklarda maksimum konfor sunmuş oluyorlar. Özellikle arka tarafta oturanlar, üst düzey genişlik sayesinde ultra rahat bir yolculuk deneyimi yaşayabiliyor.

24,6 İNÇ’LİK EKRAN SUNUYOR

Modelin kullanıcı odaklı iç mekanı ise dikkat dağınıklığını azaltmak ve güvenli sürüşü teşvik etmek için merkezi olarak konumlandırılmış ergonomik bir kontrol ünitesi ile öne çıkıyor. Dokunmatik ekranlı 12,3 inç gösterge paneli ve yine 12,3 inç tam dokunmatik bilgi-eğlence ekranı, modüler panelle yeni nesil dijitalleşmeyi vurguluyor. Köprü tipi orta konsol da son derece kullanışlı bir saklama alanı sağlıyor. Çift renkli ortam aydınlatması, aracın iç mekanına genel bir aydınlatma sağlıyor ve kabinin kişiselleştirilmiş görünümünü de artırıyor. Kullanıcılar, kendilerini rahat ve konforlu hissetmeleri için Hyundai renk uzmanları tarafından geliştirilen 64 renk arasından seçim yapabiliyor. Diğer geleneksel modellere göre yaklaşık yüzde 30 daha ince olan rahatlatıcı özellikli konforlu koltuklar da yalnızca açı değişimiyle bile araç içi konforu zirveye taşımış oluyor. Ayrıca, “Akıllı İnteraktif LED direksiyon”, “Sanal Gösterge Paneli (Head Up Display)”, “Hafızalı Koltuk (sürücü)”, “Elektrikli Koltuklar(sürücü & yolcu)”, “Koltuk Isıtma Sistemi (Ön ve Arka)”, “Koltuk Soğutma (Ön)” ve “Rahatlama Pozisyonlu Ön Koltuklar” da öne çıkan diğer konfor özelliklerinden.

325 BEYGİRLİK 4 ÇEKER

Tam 519 km gibi uzun bir menzil sunan 77,4 kWh batarya, iki elektrikli motor düzeniyle eşleştiriliyor. Arkadan itişli (RWD) veya dört tekerlekten çekişli (AWD) olarak tercih edilebilen IONIQ 6, 77.4 kWh’lik versiyonda 239 kW (325 PS) güç ve 605 Nm tork gibi değerler sergiliyor. Bu güçlü seçenek sadece dört tekerlekten çekiş ve 20 inçlik jantlarla kombine ediliyor. Spor otomobilleri aratmayan IONIQ 6, sadece 5,1 saniyede 0’dan 100 km/s’ye çıkabiliyor. IONIQ 6, 18 inçlik aero jantlarla hareket ederek etkileyici bir performans sergilerken aynı zamanda son derece verimli bir enerji tüketim oranına sahip. Dört tekerlekten çekiş sistemine ek olarak, RWD yani arkadan itişli single motor seçeneği ise 53 kWh’lik standart bir batarya ile 429 km yol gidebiliyor. İdeal bir performans değeri sunan bu versiyonun gücü 111 kW (150 PS), enerji tüketimi ise 100 km’de 13,9 kWh (WLTP birleşik). Bu tüketim, IONIQ 6’yı otomotiv sektöründeki en tasarruflu elektrikli araçlardan biri yapıyor.

15 DAKİKADA 351 KM MENZİL

IONIQ 6’nın üstün E-GMP mimarisi, standart olarak 400 ve 800 volt şarj altyapılarını destekleyebiliyor. Otomobil, ek bileşenlere veya adaptörlere herhangi bir ihtiyaç duymadan 400 voltluk şarjı da kullanabiliyor. IONIQ 6, ultra hızlı 350 kW’lık bir şarj cihazıyla yalnızca 18 dakikada yüzde 10’dan yüzde 80’e şarj olabiliyor ve 15 dakikalık şarj ile 351 km’lik bir menzile ulaşabiliyor. IONIQ 6 kullanıcıları, aracın dahili pilini kullanarak elektrikli bisiklet, scooter veya kamp ekipmanı gibi herhangi bir elektrikli cihazı şarj edebiliyor veya anlık olarak dilediği zaman çalıştırabiliyor.