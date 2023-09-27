İkinci el araçta indirim rüzgarı başladı. Kurumsal hizmet veren VavaCars, yüzlerce modelde 65 bin TL’ye kadar indirim fırsatı sundu. Aynı zamanda kredi kartına 12 taksit seçeneği bile var.

İkinci el araçta indirim rüzgarı başladı. Kurumsal hizmet veren VavaCars, yüzlerce modelde 65 bin TL’ye kadar indirim fırsatı sundu. Aynı zamanda kredi kartına 12 taksit seçeneği bile var. Kredi faiz oranlarının artmasıyla birlikte araç sahibi olmak isteyenler uygun finansman sorunuyla karşı karşıya kaldı. VavaCars, otomobil sahibi olmak isteyenlere yönelik avantajlı bir kampanyayı hayata geçirdi. Eylül ayında başlayan ve ikinci el araca erişimi kolaylaştıran kampanya kapsamında VavaCars platformu üzerinden araç satın alanlara, yüzlerce farklı modelde 65 bin liraya kadar uygulanan indirimlerden yararlanma imkanı tanınıyor. VavaCars, ekim aynında da bir süre daha devam edecek kampanyası dışında, finansman sorunu yaşayan müşterilerine çeşitli fırsatlar sunuyor.

65 BİN TL İNDİRİM YAPTILAR

VavaCars Perakende Grup Başkanı Serdıl Gözelekli, “Özellikle yılın başında ikinci el araçlarda yaşanan yüksek fiyat artışları, yılın ortalarına doğru yavaşlamaya başladı. VavaCars olarak araç sahibi olma veya aracını değiştirme hayali kuran her birey için bu süreçte ulaşılabilirliği artırmak bizim için büyük önem taşıyor. Bu bağlamda, platformumuz üzerinden araç satın alan müşterilerimize yüzlerce farklı modelde 65 bin liraya kadar indirim fırsatı sunuyoruz. Öte yandan faiz oranlarının yükseldiği son dönemde, Türkiye’nin önde gelen banklarıyla yaptığımız anlaşmalar kapsamında uygun finansman seçeneklerini sunuyoruz. Ayrıca yeni uygulamaya aldığımız kredi kartı seçeneğiyle 12 aya kadar taksit imkanıyla parçalı ödemeye de olanak tanıyoruz. Aracını yenisiyle değiştirmek isteyenler için ise 25 bin TL’ye kadar takas avantajı sunuyoruz. VavaCars olarak, müşterilerimizin ihtiyaçlarına uygun araçlara daha uygun koşullarla erişmelerini sağlamak ve araç sahibi olmalarını desteklemek için çalışıyoruz. Müşteri memnuniyeti ve güvenilirlik ilkelerimizle hareket ederek, bu kampanya ile birlikte daha fazla insanın hayalini gerçekleştirmesini diliyoruz. İkinci el araç pazarında, uçtan uca tamamen online ve güvenilir işlem platformu olarak sektörde fark yaratmaya devam edeceğiz” diye konuştu.