Chery TIGGO 8 PRO teknolojiyle dikkat çekiyor

Chery TIGGO 8 PRO, son 3 aydır ülkemizde en çok tercih edilen orta boy SUV konumuna geldi. TIGGO 8 PRO, 12 farklı ADAS, 3 farklı dijital ekranı kapsayan kokpit, 360 derece görüş sağlayan park destek sistemi, otomatik parlama önleyici özellikli iç dikiz aynası ve akıllı sıkışma önleyici hafızalı elektrikli bagaj kapağı gibi teknolojileriyle de premium deneyimi sağlıyor.

Chery SUV TIGGO 8 PRO, markanın ileri teknolojisinin en güncel özelliklerini müşterilerle buluşturuyor. Chery’ye göre gerçek teknoloji, sadece teknolojinin varlığını bilmek değil; bu alandaki ilerlemenin sağladığı deneyimi de yaşatabilmekten geçiyor. Mart 2023’ün sonunda Türkiye satışlarına başlanan Chery TIGGO 8 PRO da, pek çok özelliğine ek olarak ileri teknolojisiyle müşterilerden karşılık bularak, son 3 aydır üst üste orta boy SUV segmentinin lideri oluyor.

7 KOLTUKLU SUV

TIGGO 8 Serisi’nin gücü ve teknolojisi, onu sadece konsiyerj otomobili olarak ilk tercih haline getirmekle kalmıyor, aynı zamanda şehirli seçkinlerin teknolojik arayışları ve ihtiyaçları ile de son derece uyumlu hale getiriyor. Güç ve zarafeti harmanlayan yapısıyla TIGGO 8 PRO, pazara sunulduğunda dünyanın dört bir yanındaki birçok iş adamı için de ideal bir SUV haline geldi. Ayrıca denizaşırı tüketicilerin övgüsünü de kazandı. Araç, 7 koltuklu geniş iç mekân, 1.6 TGDI motor ve 7DGT şanzıman gibi özelliklerle öne çıkarken Bosch imzasını taşıyan çelik kayış, güç-aktarma verimliliğini arttırıyor. Sürücü ve yolculara rahat bir yaşam alanı sunan kokpitteki ön koltuklar elektrikli ayar ve hafıza işlevleriyle gelişmiş bir seyahat konforu sağlıyor. Koltuklar aynı zamanda ısıtma ve havalandırma işlevleriyle de donatılmış durumda. Bunlara ek olarak deri koltuklarda, uçaklardakini andıran, 4 yönlü ayarlanabilir koltuk başlıklarıyla premium konfor sağlanabiliyor. Dokunma hissi uyandıran yumuşak dokulu yüzeyler ve vücudu destekleyen koltuk minderleri, yolculara her türlü hava koşulunda konfor ve keyif sunarak gelişmiş bir seyahat imkânı sunuyor.

12 FARKLI SÜRÜŞ DESTEK SİSTEMİ

En ileri teknolojileri bünyesinde barındıran, her yönüyle mutlak sürüş keyfi sunan ve kullanıcıların ihtiyaçlarını eksiksiz bir şekilde karşılayan bir otomobilin akıllı teknolojiden yoksun olması beklenemezdi. Chery’nin üst düzey modeli TIGGO 8 PRO, ACC (Adaptif Hız Sabitleyici) ve FCW (Önden Çarpışma Uyarısı) gibi 12 adet farklı ADAS (Gelişmiş Sürüş Destek Sistemi) işleviyle donatılmış durumda. Sürüş destek sistemleri, her türlü koşulda kullanıcılara kapsamlı bir akıllı güvenlik koruma çemberi oluşturuyor. 12,3 inçlik akıllı çok işlevli gösterge paneli ve 12,3 inçlik yüksek çözünürlüklü, dokunmatik merkezi kontrol ekranına ek olarak üçüncü dokunmatik ekrandan da klima kontrolleri yapılabiliyor. Tüm ekranlar sayesinde en ileri teknolojiler, harika paketlenmiş bir biçimde, fonksiyonellikten ödün vermeden kolaylıkla yapılabiliyor. Ultra net 360 derecelik kuş bakışı panoramik geri vites görüntüsü, aracın çevresi hakkında çok yönlü bilgiler sağlayarak olası güvenlik risklerinin bir bakışta görülmesini sağlıyor. Otomatik parlama önleyici özellikli iç dikiz aynası ve akıllı sıkışma önleyici hafızalı elektrikli bagaj kapağı gibi pek çok teknolojik donanım TIGGO 8 PRO’nun deneyimine katkı sağlıyor.