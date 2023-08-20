DFSK 10 yeni modelle yeniden Türkiye’de

DFSK Motor, SHS distribütörlüğünde yeniden Türkiye pazarına giriyor. Hakan Şahsuvaroğlu ve Yunus Şahsuvaroğlu yönetimindeki SHS, DFSK Motor’un, 3 benzinli SUV, 4 benzinli ticari ve 3 elektrikli ticari araçtan oluşan modellerinin satışına Ekim ayından itibaren başlayacak.

Yaklaşık 20 yılda, dünyada 5 milyondan fazla satış adedine ulaşan DFSK, Dongfeng Motor Grubu’nun bir parçası olarak yeniden Türkiye pazarına girdi. DFSK, 70’in üzerinde ülkeye satış yapan global bir marka olarak dikkat çekiyor. DSFK Motor’un Çin, Endonezya ve ABD’de olmak üzere toplam 7 üretim tesisinin yanı sıra, Çin, ABD, Almanya, Japonya ve Endonezya’da da Ar-Ge ile akıllı platform merkezleri bulunuyor. DFSK Motor modelleri ise, geniş seçenekleriyle teknolojiye ve çevre dostu araçlara ilgi duyan, akıllı ve sürdürülebilir yaşam tarzlarına yönelik trendleri takip eden kullanıcıları hedefliyor. Konvansiyonel yakıtlı modellerinin yanında hibrit ve elektrikli araç teknolojileri konusunda da öncülük eden bir marka olan DFSK, geniş ürün gamı, premium tasarımı ve yüksek kalite anlayışını birlikte sunuyor.

10 MODELLE TÜRKİYE PAZARINA GİRİYOR

SHS distribütörlüğünde Türkiye pazarına Ekim ayında giriş yapacak olan DFSK Motor’un, ilk etapta SUV segmentinde benzinli motorlara sahip Fengon 500, Glory 580 ve Fengon 5 modelleriyle showroomlarda yerini alacak. Marka ayrıca, benzinli Tek Kabin Pick-up C31, Çift Kabin Pick-up C32, Panelvan C35 ve Kombivan C35 ile ticari araç kullanıcılarına seslenecek. Bu modellerin yanında yine ticari araç segmentinde elektrikli modeller olarak Tek Kabin Pick-up EC31, Panelvan EC35 ve Kombivan EC35 ile de ürün gamını tamamlayacak. EC31 aynı zamanda Türkiye ‘deki ilk ve tek elektrikli tek kabin kamyonet olarak pazarda yerini alacak. Bununla birlikte DFSK Motor ürün gamına 2024 yılı içerisinde mild-hibrit SUV, plug-in hibrit SUV ve Sedan modelleri de katılarak ürün yelpazesi daha da genişleyecek.

YENİ SUV VE SEDAN MODELLER DE GELECEK

SHS Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Şahsuvaroğlu, iddialı SUV modelleri ve tamamı Euro 6 regülasyonlarına uygun ticari araçlarla, Türkiye’de yeniden bir yapılanma içinde olduklarını belirtiyor. Şahsuvaroğlu, Türkiye pazarına Çin üzerinden ilk defa 10 farklı ürün gamı ile güçlü bir şekilde giriş yapan marka olacaklarını ve önümüzdeki yıl ise ürün çeşitliliğini yeni mild-hibrit/plug-in hibrit SUV ve Sedan modelleriyle 13 adede çıkaracaklarını belirterek “Buna paralel olarak bayi yapılanmamıza da başladık. Emin adımlarla bayi ağımızın ülkemizin her bölgesinde yer alması için yola çıkıyoruz” dedi.