Çip krizinde ilk vaka Türkiye’de de görüldü

Pandemiyle birlikte otomotivde üretim durunca çip üreticileri yönünü teknoloji markalarına çevirdi. Fakat dünyanın normalleşme süreciyle birlikte üretime yeniden start verilince çip üreticileri artan talebi karşılayamadı. Üretimde aksamalara neden olan çip kriziyle yeni modeller gecikti. Bazı ülkelerde bantlar durdu. Vakanın boyutu her geçen gün büyürken, ilk kriz Türkiye’de de görüldü. Oyak Renault çip tedariği nedeniyle üretime ara verme kararı aldı.

ALİ YILDIRIM-İSTANBUL

Teknoloji insan yaşamının artık bir parçası haline geldi. Kullanılan birçok üründe yer alan ufak çipler, yaşamı oldukça kolaylaştırıyor. Fakat son yıllarda artan talep, yeni bir krizi de beraberinde getirdi. Pandemi döneminde çip üreticileri otomotiv tarafında istediği potansiyeli yakalayamayınca daha çok teknoloji şirketlerine yöneldi. Tekelde bulunan birkaç çip üreticisi tedariklerini başka alanlara kaydırınca birden açılan otomotiv üretimini de sekteye uğrattı. Otomotivde teker dönmeye başlayınca talebe cevap veremeyen çip tedarikçileri yetersiz kaldı. Özellikle otomotiv teknolojinden oldukça fazla kullanılmaya başlayan çipler adeta tedarik edilememeye başladı.

TÜRKİYE’YE GELİŞLER ERTELENDİ

Birçok üründe ithalat sorunu yaşanırken, Türkiye’ye gelmesi planlanan birçok otomobil modelinin bu sorun yüzünden gecikmesine şahit olundu. Bu sorunun ilk örnekleri ise Avrupalı üreticilerde görülmeye başlandı. Avrupa’daki otomobil üreticileri çip sorunu yüzünden üretime ara vermek zorunda kalıyor. Türkiye’de ilk çip vakaları gelmeye başladı.

OYAK RENAULT ÜRETİME ARA VERDİ

Tedarik sıkıntısı nedeniyle Türkiye’de üretime daha önce de ara veren Oyak Renault bu sefer, yapılacak aranın tamamen çip kriziyle alakalı olduğunu paylaştı. Oyak Renault Genel Müdürü Dr. Antoine Aoun, küresel otomotiv sektöründe yaşana tedarik sorunlarının Oyak Renault’yu da etkilediğini söyledi. Özellikle sektör için hayati öneme sahip elektronik bileşenlerde tedarik sorunu yaşandığına dikkat çeken Aoun, “Bursa’da ürettiğimiz Yeni Clio, Clio E-tech ve Mégane Sedan’da ve Mekanik Fabrikamızda en son teknolojileri kullanıyoruz. Bu da fabrikamızı yüksek hacimli elektronik bileşenlere ihtiyaç duyan başlıca üretim tesislerinden biri haline getiriyor” dedi.

1 HAFTA ÜRETİM OLMAYACAK

Tedarik sıkıntısı nedeniyle üretim programında bazı değişiklikler yapmak zorunda kaldıklarını belirten Aoun, 15-22 Mart tarihleri arasında Oyak Renault Otomobil Fabrikaları’nda üretime kısa bir süreliğine ara verileceğini duyurdu. Aoun, verilecek kısa aradan sonra üretime planlandığı gibi devam edeceklerini ve piyasadaki oluşabilecek durumlara göre planlarını tekrar revize edebileceklerini belirtti.

DÜNYADA BAŞLADI BİZE DE SIÇRADI

Küresel tedarik zincirindeki sorunlar ve bunun küresel otomotiv sektörü üzerindeki etkileri konusunda ise Antoine Aoun şunları söyledi: “Covid-19 pandemisi, küresel otomotiv pazarında talep daralmasını beraberinde getirdi. Bunun yanında, küresel tedarik zincirinde, özellikle de elektronik bileşen tedarikinde görülen sorunlar, üretimi olumsuz yönde etkiliyor. Doğal olarak, dünya genelinde yaşanan elektronik bileşen arz sorunundan biz de etkileniyoruz.”

ŞİMDİLİK SORUN YOK AMA ENDİŞELİYİZ

Türkiye’de üretim yapan otomotiv üreticileri de çip krizi sorunuyla karşı karşıya. Şimdilik diğer marklarda bir sorun olduğu bilinmiyor fakat ilerleyen süreçlerde de olmayacağı anlamına gelmiyor. Honda, Tofaş, Hyundai ve Toyota yetkilileri çip krizinin henüz Türkiye’deki fabrikalarına yansımadığını da paylaştı. Ancak konudan endişeli olduklarının altını çizen üreticiler, yakın takipte olduklarını belirtti. Çip krizi tüm markalar için büyük tehdit haline geldi.

ZARAR 60 MİLYAR DOLARI GEÇECEK

Fitch Solutions, geçen ay yayınladığı raporda, çip sıkıntısı nedeniyle otomotivde yaşanan üretim kesintilerinin ciddileşebileceğini ve sıkıntının 2023’e kadar uzayabileceğini paylaşmıştı. Ford, Toyota, Volkswagen, Honda, Mercedes-Benz, Audi, Subaru ve Nissan, Fiat ve PSA Group birleşmesinden doğan yeni dev Stellantis bile yarı iletken (çip) sektöründen tedarikte yaşadıkları sıkıntılar nedeniyle fabrikalarından bazılarını kapattı veya üretim kapasitelerini düşürmek zorunda kaldı. Ocak sonlarında Nissan ve Mazda’dan gelen haberler çip krizinin büyüdüğüne işaret etti. Sektörünün zararı da her geçen gün artıyor. Bloomberg tahminlerine otomotiv üreticileri bu yıl sadece çip yüzünden 61 milyar dolar zarar edebilir.