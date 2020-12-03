Citroen, Aralık 2020 ayına özel yılın son ayına özel kaçırılmayacak çok cazip kampanya sunuyor. Citroen modellerine 120.000 TL kredi fırsatı var. 20.000TL nakit alım indirimi gibi çok çeşitli finansman seçenekleri ile sahip olmak mümkün.

Citroen, Aralık 2020 ayına özel yılın son ayına özel kaçırılmayacak çok cazip kampanya sunuyor. Citroën modellerine 120.000TL krediyle sahip olmak mümkün. İsteyenlere için 20.000TL nakit alım indirimi gibi çok çeşitli kampanya seçenekleri var.

Citroën C5 Aircross SUV, seçili modellerde geçerli 120.000TL kredi için 30 ay %0,99 faiz seçeneği ile satışa sunuluyor. Ayrıca nakit alımlarda geçerli 20.000TL indirim sağlanıyor. Aralık ayına özel fırsat araçlarından C5 Aircross Live 1.2 Puretech 130 EAT8 303.000 TL. C5 Aircross Shine 1.6 Puretech 180 EAT8 ise 383.500TL, C5 Aircross Shine BlueHDİ 1.5 EAT8 399.500TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor. Ayrıca seçili modellerde geçerli 5.000TL takas desteği ile C5 Aircross SUV tüm Citroën Yetkili Satıcılarında.

SIFIR FAİZ SEÇENEĞİ

Kompakt boyutlarıyla kullanışlılık ve geniş iç hacmi bir arada sunan, segmentinin yaratıcısı Berlingo’ya 100.000TL için 25 ay %0,99 faiz seçeneği ile veya 60.000TL için 18 ay %0 faiz seçeneği ile sahip olmak mümkün. Kredi kullanmak istemeyen müşteriler için 4.000TL nakit alım indirimi sağlanıyor.

Benzersiz SUV deneyimi sunan Citroën C3 Aircross SUV, seçili modellerinde geçerli 2.000TL nakit alım indirimi veya 60.000TL için 20 ay %1,19 faiz seçeneği ile tüm Citroën Yetkili Satıcılarında.

Benzersiz konfor seviyesi ve kişiselleştirme seçenekleri ile modern ve gösterişli bir görünüme sahip Yeni Citroën C3’e 142.000TL’den başlayan cazip fiyatlarla sahip olmak mümkün.

Verimli ve ekonomik BlueHDi motorlarla donatılmış Citroën hafif ticari modellerinden Jumper 194.000TL’den başlayan fiyatlarla ve 100.000TL 20 ay %0,99 faiz veya 60.000TL için 12 ay %0 faiz seçeneğiyle satışa sunuluyor.

Citroën Türkiye, yıl sonuna özel çok cazip fırsatları kaçırmamak için herkesi en yakın Citroën Yetkili Satıcısı’na bekliyor.