Citroen, Ekim 2020 ayına ilişkin oldukça cazip fırsatlar sunuyor. Citroen modelleri Ekim 2020 kampanyasında sıfır faiz fırsatı bulunuyor.

Citroen Ekim 2020 kampanya için kolları sıvadı. Citroen Türkiye, Ekim ayına özel çok cazip finansman kampanyaları sunuyor. Güçlü tasarım, üstün konfor özellikleri ve gelişmiş teknolojiye sahip seçili Citroen modellerine %0 faiz veya ayda 1.500TL’den başlayan çok çeşitli finansman seçenekleri ile sahip olmak mümkün. Ayrıca kredi kullanmak istemeyen müşteriler için seçili modellerde geçerli nakit indirimleri sağlanıyor.

C5 AIRCROSS İÇİN 20 AY YÜZDE 1,19 FAİZ

Citroen Ekim 2020 kampanya fırsatında C5 Aircross SUV, 80. 000TL kredi için aylık 2.500TL taksit ödemesi ile veya 60.000TL için 20 ay %1,19 faiz seçeneği ile satışa sunuluyor. Ayrıca tüm modellerinde geçerli 3.000TL nakit alım indirimi ile C5 Aircross SUV tüm Citroën Yetkili Satıcılarında.

YENİ C3’TE AYDA 1500 TL KREDİ FIRSATI

Yeni Citroën C3’e 50.000TL kredi için aylık 1.500TL taksit ödemesi veya 60.000TL için 20 ay %1,19 faiz seçeneği ile sahip olmak mümkün. Berlingo’ya 60.000TL için 20 ay %1,19 faiz seçeneği ile veya 18.000TL için 12 ay %0 faiz seçeneği ile sahip olmak mümkün. Kredi kullanmak istemeyen müşteriler için 2.000TL nakit alım indirimi sağlanıyor.

CITROEN C3 AIRCROSS MODELİNDE NAKİT ALIM İNDİRİMİ

Benzersiz SUV deneyimi sunan Citroën C3 Aircross SUV, tüm modellerinde geçerli 2.000TL nakit alım indirimi veya 60.000TL için 20 ay %1,19 faiz seçeneği ile tüm Citroën Yetkili Satıcılarında. Verimli ve ekonomik BlueHDi motorlarla donatılmış tüm Citroën hafif ticari modellerine ise 152.500TL’den başlayan fiyatlarla sahip olmak mümkün.