Citroën’e Yılın Outdoor Uygulaması Ödülü

Citroën, Otomotiv Distribütörleri Derneği tarafından düzenlenen “ODD Gladyatörleri 2019” ödül töreninde “Yılın Outdoor Uygulaması” ödülünü aldı.

Otomotiv Distribütörleri Derneği’nin (ODD) sektörel büyümeye ivme katmak amacıyla organize ettiği ve bu yıl 10.’su düzenlenen ODD Satış ve İletişim Ödülleri 3 Ocak gecesi Raffles Otel’de gerçekleştirildi. Pazarlama ve İletişim alanında uzman akademisyenlerden oluşan tecrübeli bir jüri tarafından oylandı. “Yılın Outdoor Uygulaması” kategorisinde yarışan Citroën, Yeni C5 Aircross SUV lansmanıyla ödülü kaptı. Gerçekleştirdiği gerilla aktiviteleri ile zorlu rakiplerini geride bırakarak ödülün sahibi oldu.

4 AYDA 2 BİN 600 ADET SATTIK

Ödülü değerlendiren Citroën Türkiye Pazarlama Direktörü Selen Alkım; “Yeni C5 Aircross SUV heyecanla beklediğimiz bir modelimizdi. Nitekim dört ay gibi kısa bir sürede 2.600 adetten fazla satışla en başarılı modellerimizden birisi oldu. Lansman sürecinde, marka vaadimiz olan konforu en iyi nasıl anlatabiliriz sorusu üzerine çalışıp bu etkinlikleri gerçekleştirdik ve sonucunda ödüle layık görülmek bizi mutlu etti” dedi.