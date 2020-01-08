KIA’nın yeni suv modeli XCeed, Türkiye pazarına çıktı. Dizel motor ve 7 ileri otomatik şanzımanla kombine edilen KIA XCeed tasarımıyla da dikkat çekiyor.

KIA suv segmentine bir model daha sundu. KIA XCeed ile dikkat çeken marka, C sınıfında boy gösterecek. Avrupalı sürücüler için üretilen Yeni XCeed, SUV konforunu hatchback sportifliği ve sürüş özellikleriyle buluşturuyor. Sportif bir yapı ve üst düzey konforuyla dikkat çeken model, geleneksel bir hatchback otomobile kıyasla daha çok dikkat çekiyor. Gelişmiş güvenlik önlemleri, bağlantı özellikleri ve teknoloji çözümleriyle araç, şehirli kompakt SUV sınıfının en teknolojik otomobili olarak öne çıkıyor.

7 İLERİ OTOMATİK ŞANZIMAN

Hatchback bir araç ile SUV’un öne çıkan yönlerini birleştiren Yeni KIA XCeed, güçlü ve turbo motoruyla dikkat çekiyor. 7 ileri çift kavramalı otomatik şanzımanıyla sınıfının en verimli otomobillerinden biri olmaya da aday. Yeni XCeed, geleneksel SUV’lara modern bir alternatif oluşturuyor. Ceed ailesine katılan Yeni XCeed, tasarımı ve çizgileriyle kompakt ailenin SUV ihtiyacına da cevap veriyor. Beş kapılı hatchback Ceed ile kıyaslandığında 26mm artışla 1.826mm genişliğe ve 44mm daha yüksek bir yapıya kavuşan Yeni XCeed, çamurluk kaplamaları ve gümüş renkli detaylarıyla SUV hissini destekliyor.

12,3 İNÇ’LİK GENİŞ EKRAN

Yeni XCeed; 12,3 inç büyüklüğündeki dijital gösterge paneli, 10.25 inçlik yüksek çözünürlüklü multimedya ekranı, standart sunulan yan deri koltukları, panoramik sunroof’u, yüksek teknolojiye sahip LED ön farları, 3D arka LED farları ve yeni bluetooth fonksiyonlarıyla iki cihazın aynı anda bağlanabilme özelliklerine ek olarak; sesli komut ile müzik, mesaj, arama opsiyonları, Apple Car Play ve Android Auto uyumlu teknolojisiyle sınıfının üstünde imkanlar sunuyor.

1.6 LİTRELİK DİZEL MOTOR

Türkiye’ye ilk etapta KIA’nın bugüne kadar geliştirdiği en temiz dizel motor olan ve yüksek yakıt verimliliği sunan, 136 beygir gücündeki 1.6 litre dizel Smartstream motorla gelen XCeed, 100km’de yalnızca 4,4lt yakıt tüketimiyle sınıfında öne çıkıyor.

248 BİN 900 LİRADAN BAŞLIYOR

En yüksek donanım özellikleriyle tek paket olarak satışa sunulan Yeni XCeed, 248 bin 900TL’lik satış fiyatıyla KIA yetkili satış noktalarında meraklılarını bekliyor.

TEKNİK ÖZELLİKLER:

KIA XCEED 1.6 CRDI DCT (7 İLERİ OTOMATİK ŞANZIMAN)

Motor

Silindir hacmi: 1.598cc

Maksimum güç: 136PS, 4.000 d/d

Maksimum tork: 320Nm, 2.000 – 2.250d/d

Şanzıman

Yedi vitesli çift kavramalı otomatik şanzıman (7DCT)

Performans

Maksimum hız: 198km/saat

Hızlanma 0-100km/s: 7,5sn

Yakıt tüketimi

Karma yakıt tüketimi: 4,4lt – 4,6lt / 100km

CO2 emisyon salınımı (karma): 117 – 122gr

Boyutlar (mm)

Uzunluk – Genişlik – Yükseklik: 4.395 – 1.826*- 1.495**

*yan aynalar hariç

** 18 inç jant ile

Aks / Dingil mesafesi: 2.650

Jant ve Lastikler

18inç alaşım jant, 235/45 R18 lastik